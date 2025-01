Το τσουχτερό κρύο και οι πολικές θερμοκρασίες που πλήττουν όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα ασκούν περαιτέρω πίεση στα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου, προκαλώντας επιπτώσεις στην τιμή του.

Το βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου θα βρεθεί αντιμέτωπο με προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο τη Δευτέρα, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ψυχρές για μεγάλο μέρος της εβδομάδας. Οι πολικές θερμοκρασίες θα εξαπλωθούν στη Γαλλία και τη Γερμανία από την Τετάρτη, ενισχύοντας τη ζήτηση θέρμανσης.

Την ίδια στιγμή «κίτρινος» συναγερμός για χιόνι και πάγο ισχύει για τμήματα της Νορβηγίας, όπου οι θερμοκρασίες στο Όσλο θα πέσουν έως και στους -13,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Maxar Technologies. Χιόνια προβλέπονται για το ανατολικό τμήμα των ελβετικών Άλπεων τη Δευτέρα, ενώ πρόσθετες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για το Πιεμόντε και την κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ψυχρές κλιματολογικές συνθήκες ενισχύουν τη ζήτηση θέρμανσης την ώρα που οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώνονται με ταχύτερο ρυθμό από το 2018.

