ARD: Η Ελλάδα μειώνει φόρους καθώς έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ

«Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους και να ελαφρύνει το βάρος για τον λαό, καθώς η Ελλάδα, η οποία το 2010 βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, είναι πλέον μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει σε ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, αναφερόμενο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ειδικότερα οι νέοι και οι οικογένειες αναμένεται να επωφεληθούν από τις μειώσεις φόρων. Το πρώην προβληματικό παιδί της ΕΕ βρίσκεται τώρα σε οικονομική ανάκαμψη», υπογραμμίζει το ARD και παραθέτει τα βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, με ανάπτυξη στο 2,3% για το 2024 και ανεργία στο 8%.

«Η κυβέρνηση θέλει τώρα να προσφέρει στοχευμένη ανακούφιση για τους κατοίκους της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Θα πληρώνουν σημαντικά λιγότερο φόρο εισοδήματος στο μέλλον και σε πολλές περιπτώσεις καθόλου φόρο εισοδήματος. Σχεδιάζεται επίσης ανακούφιση για τους νέους. Άτομα κάτω των 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα εξαιρούνται πλήρως από τον φόρο», επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, στο οποίο παρουσιάζονται επίσης τα κεντρικά σημεία των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι όλα τα μέτρα είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό. Με αυτά τα σχέδια, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του στοχεύουν στην καταπολέμηση προβλημάτων όπως το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, η πιεσμένη αγορά κατοικίας και η συνεχιζόμενη μετανάστευση νέων με υψηλά προσόντα», αναφέρει το ARD.