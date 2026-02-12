Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για δασμούς σε Temu-Shein: Χρέωση 3 ευρώ σε κάθε είδος ανά πακέτο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την Τετάρτη την τελική επίσημη απόφαση για την εφαρμογή, από την 1η Ιουλίου, ενός δασμού 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως για αγορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω πλατφορμών χαμηλού κόστους, όπως η Shein και η Temu.

Όπως αναφέρει η απόφαση, «η σημερινή συμφωνία καταργεί την απαλλαγή από δασμούς βάσει ορίων για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι δασμοί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος συζητείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου. Αυτό αναμένεται να συμβεί το 2028.

Μέχρι τότε, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να εισαγάγουν έναν προσωρινό κατ' αποκοπή δασμό ύψους 3 ευρώ για τα είδη που περιέχονται σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ τα οποία αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές στην ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2026, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, που προσδιορίζονται από τις δασμολογικές υποκατηγορίες τους, τα οποία περιέχονται σε ένα δέμα».

Με αυτά τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό που θεωρεί αθέμιτο ανταγωνισμό για αυτά τα δέματα, τα οποία ενέχουν επίσης άλλους κινδύνους για την ευρωπαϊκή κατανάλωση, όπως υψηλά επίπεδα απάτης και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, όπως υποστηρίζει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, ο φόρος των 3 ευρώ θα εφαρμόζεται σε όλους τους πωλητές εκτός ΕΕ που είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο παράθυρο εισαγωγής της ΕΕ για σκοπούς ΦΠΑ, το οποίο καλύπτει στην πράξη το 93 % όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο όγκος των μικρών δεμάτων που φτάνουν στην ΕΕ έχει διπλασιαστεί κάθε χρόνο από το 2022. Το 2024, 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια δέματα εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ. Το 91 % των μικρών αποστολών προέρχεται από την Κίνα.

Τα «ψιλά γράμματα» της δασμολόγησης

Ο δασμός θα επιβαρύνει κάθε κατηγορία αντικειμένου στο μικρό πακέτο, πράγμα που στην πράξη σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν η αποστολή περιλαμβάνει μια μπλούζα από μετάξι και δύο από μαλλί, θα θεωρηθούν δύο υποκατηγορίες και θα επιβληθεί σε αυτό το πακέτο επιπλέον χρέωση 6 ευρώ.

Παράδειγμα:

Ένα δέμα περιέχει 1 μπλούζα από μετάξι και 2 μπλούζες από μαλλί.

Επομένως, λόγω των διαφορετικών δασμολογικών υποκατηγοριών τους, το δέμα περιέχει δύο διαφορετικά είδη και πρέπει να καταβληθούν 6 ευρώ σε δασμούς.

Το νέο σύστημα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά, καθώς οι δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ιδιόκτητο πόρο της Ένωσης και τα κράτη μέλη διατηρούν μέρος των ποσών αυτών ως έξοδα είσπραξης. Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διαχείρισης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων στον τελωνειακό τομέα.