Επιχειρήσεις από τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών έως τους τομείς των ταξιδιών και της εξόρυξης προειδοποιούν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν αυξάνει το κόστος, διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και πλήττει την καταναλωτική εμπιστοσύνη, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία.

Ο επιφυλακτικός τόνος που κυριαρχεί στην τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αντανακλά την πίεση σε εταιρείες που ήδη αντιμετώπιζαν αυξημένους δασμούς, ακριβότερες πρώτες ύλες και υποτονική ζήτηση πριν από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρότι ορισμένοι όμιλοι διατηρούν τις ετήσιες προβλέψεις τους, στελέχη επισημαίνουν σημαντική αύξηση στο κόστος μεταφορών και πρώτων υλών, κυρίως λόγω των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και δραστική μείωση της ορατότητας για τους επόμενους μήνες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της AkzoNobel, η οποία ανέφερε αύξηση κόστους εφοδιασμού, εκτιμώντας ότι το «καλάθι» πρώτων υλών θα ενισχυθεί κατά περίπου 10%, με τις πλήρεις επιπτώσεις να αναμένονται στα επόμενα δύο τρίμηνα. Η εταιρεία καταφέρνει προς το παρόν να αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων μέσω ανατιμήσεων και εξοικονομήσεων.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τη διάρκεια της σύγκρουσης και τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG. Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω πληθωριστικών πιέσεων και περιορισμού των εταιρικών προβλέψεων.

Σύμφωνα με στοιχεία, δεκάδες εταιρείες έχουν ήδη μειώσει ή αποσύρει την καθοδήγησή τους, ενώ πολλές προχωρούν σε αυξήσεις τιμών ή προειδοποιούν για αρνητικές επιπτώσεις. Η Danone κατέγραψε επιβράδυνση πωλήσεων λόγω διακοπών στις αποστολές βρεφικού γάλακτος, ενώ η Otis επηρεάζεται από καθυστερήσεις και δασμούς. Η Reckitt προειδοποίησε για πιέσεις στα περιθώρια, επικαλούμενη το ακριβό πετρέλαιο.

Ιδιαίτερα ευάλωτος εμφανίζεται ο ταξιδιωτικός κλάδος, καθώς η άνοδος των καυσίμων αυξάνει τα ναύλα και περιορίζει τη ζήτηση. Η TUI μείωσε τις προβλέψεις της, ενώ και η United Airlines αναμένει χαμηλότερα κέρδη από τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, η Boeing δεν διαπιστώνει κύμα αναβολών παραδόσεων.

Πιέσεις καταγράφονται και στον εξορυκτικό τομέα, με αυξημένα κόστη μεταφοράς και πρώτων υλών. Συνολικά, ο πόλεμος προσθέτει ένα ακόμη στρώμα αβεβαιότητας, ακόμη και για επιχειρήσεις με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη, περιορίζοντας τη δυνατότητα βελτίωσης των προοπτικών τους.