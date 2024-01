Αλαλούμ με την έγκριση του Bitcoin ETF - Χάκαραν το λογαριασμό της SEC

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δήλωσε την Τρίτη ότι η ανακοίνωση σχετικά με τα Bitcoin ETFs στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν εσφαλμένη. Η αρχική, ψευδής ανακοίνωση, έκανε λόγο για έγκριση spot Bitcoin ETFs.

«Ο λογαριασμός @SECGov X/Twitter έχει παραβιαστεί. Το μη εξουσιοδοτημένο tweet σχετικά με τα bitcoin ETF δεν έγινε από την SEC ή το προσωπικό της», δήλωσε εκπρόσωπος της SEC στο CNBC.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η SEC δήλωσε: «Ο λογαριασμός της SEC παραβιάστηκε και αναρτήθηκε μια μη εξουσιοδοτημένη ανάρτηση. Η SEC δεν έχει εγκρίνει την εισαγωγή και διαπραγμάτευση spot προϊόντων διαπραγμάτευσης bitcoin στο χρηματιστήριο.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.