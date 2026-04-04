Αir France - KLM: Κάνει την πρώτη προσφορά στην ιδιωτικοποίηση της πορτογαλικής ΤΑΡ

Ο γαλλο-ολλανδικός αεροπορικός όμιλος Air France-KLM έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πορτογαλικού αερομεταφορέα ΤΑΡ, καταθέτοντας την πρώτη επίσημη, μη δεσμευτική προσφορά για μειοψηφικό ποσοστό.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θέλει να πωλήσει έως 49,9% του εθνικού αερομεταφορέα, από το οποίο ένα 5% έχει δεσμευτεί για τους εργαζόμενους της ΤΑΡ.

Τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί αεροπορικοί όμιλοι - Air France-KLM, Deutsche Lufthansa και IAG (μητρική των Βρετανικών Αερογραμμών) - προσκλήθηκαν πέρυσι από την πορτογαλική κυβέρνηση να υποβάλλουν προκαταρκτικές προσφορές για την ΤΑΡ, μιας από τις λίγες εναπομείνασες αεροπορικές εταιρείες μεσαίου μεγέθους στην περιοχή που είναι διαθέσιμες για εξαγορά.

Η ΤΑΡ προσελκύει το ενδιαφέρον για το δίκτυο διαδρομών της προς τη Βραζιλία, την Αφρική, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«H TAP ταιριάζει φυσικά στη στρατηγική πολυκόμβων της Air France-KLM και η φιλοδοξία μας είναι να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες στη Λισαβώνα και παράλληλα να αναπτύξουμε τη συνδεσιμότητα σε άλλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Πόρτο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλο-ολλανδικού ομίλου Μπέντζαμιν Σμιθ.

Η Πορτογαλία επανεκκίνησε τον Ιούλιο την ιδιωτικοποίηση της ΤΑΡ με στόχο την πώληση ποσοστού 44,9% σε στρατηγικό αεροπορικό εταίρο, ικανό να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλεια της και την ανταγωνιστικότητα της.

Σύμφωνα με το διάταγμα ιδιωτικοποίησης, η κυβέρνηση μπορεί αργότερα να πουλήσει το υπόλοιπο 50,1% στον αγοραστή του μειοψηφικού μεριδίου που προσφέρεται τώρα.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η κρατική εταιρεία συμμετοχών Parpublica, που διαχειρίζεται τη διαδικασία υποβολής προσφορών, να ετοιμάσει εντός 30 ημερών μια έκθεση για τα πλεονεκτήματα κάθε πρότασης που θα λάβει προς την κυβέρνηση μετά την οποία θα επιλεγούν οι πιο κατάλληλες μη δεσμευτικές προσφορές.

Στη συνέχεια θα προσκληθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι αγοραστές να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός 30ημέρου.

Η ιδιωτικοποίηση της ΤΑΡ αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Με στόλο 99 αεροσκαφών, η ΤΑΡ μετέφερε 16,9 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,4% από ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη της στο πρώτο 9μηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 35,2% στα 55,2 εκατ. ευρώ παρά την αύξηση 0,5% στα έσοδα που έφτασαν τα 3,3 δισ. ευρώ.

Από τους δύο άλλους αεροπορικούς ομίλους, η ΙAG στην οποία ανήκουν η ισπανική Iberia, η British Airways, η Aer Lingus και η Vueling, έχει πει στο παρελθόν ότι βλέπει σημαντικές δυνατότητες για την ΤΑΡ και εκτιμά ότι η προσθήκη της στο χαρτοφυλάκιο της θα ενδυναμώσει το δίκτυο της στη Βραζιλία και την Αφρική.

Μακροχρόνιος εταίρος στη Star Alliance και με εκτεταμένες επενδύσεις στην Πορτογαλία, ο όμιλος Lufthansa που περιλαμβάνει τις εταιρείες Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines και την ιταλική ΙΤΑ, εκτιμά ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος συνεργάτης για την ΤΑΡ, έχει πει στο παρελθόν ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Κάρστεν Σπορ.