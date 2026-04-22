Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Δεν είναι προβοκάτσια! Όσοι μιλούν για σύγκλιση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνονται. Στο παρελθόν το σενάριο αυτό θα χαρακτηρίζονταν επιστημονικής φαντασίας. Είναι, ακόμα, όμως έτσι;…

Η φράση του Μπεν Σαπίρο ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ. Επικρατεί εκνευρισμός. Περίμεναν να κουνηθεί η βελόνα προς τα πάνω. Όμως η δημοσκόπηση της Interview δείχνει προς τα κάτω. Από το 13,9% στο 13,5%. Και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας… Παρασκηνιακά στη Χαριλάου Τρικούπη πίστευαν πως είναι…μία ψήφο πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το καράβι δεν τραβάει όμως. Μόνο καταγγελίες κατά των δημοσκοπήσεων δεν έχουν κάνει. Ίσως όμως, πλησιάζει η ώρα να δούμε και αυτό…

Γιατί όχι; Το έργο το είδαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε καλή κατάληξη. Για τον ίδιο… Ενώ πριν αρκετό καιρό ο κ. Κατρίνης είχε δηλώσει πως «δυστυχώς για την κυβέρνηση, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τις δημοσκοπήσεις». Εφόσον πιστεύουν ότι είναι κοντά με τη ΝΔ το επόμενο παράτολμο βήμα είναι να ισχυριστούν ότι η κυβέρνηση δίνει γραμμή για να κοντύνει το μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Αν σας φαίνεται υπερβολικό, μην παίρνετε όρκο… Ο ανταγωνισμός όταν σκάσει επίσημα το κόμμα Τσίπρα θα είναι αδυσώπητος. Και η δεύτερη θέση δεν είναι -καθόλου- δεδομένη…

Είναι σαφές πλέον ότι ούτε τα Συνέδρια μηχανισμών και προσωπικών στρατηγικών απασχολούν την κοινωνία, ούτε οι συνεχείς καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν δίνουν ελπίδα και προοπτική…

Ούτε οι πρωτοβουλίες για σύγκλιση με τη σοσιαλδημοκρατία…Η επίσκεψη της πολυμερούς αντιπροσωπείας στη Βαρκελώνη του ΠΑΣΟΚ κατέληξε σε φιάσκο. «Are you in pain; No in Spain…» έλεγε το μότο του κ. Ανδρουλάκη στα social media. In pain πάντως είναι όσοι περίμεναν μία περέμβαση για τις σχέσεις του Σάντσεθ με την Τουρκία. Όπως και όσοι ανέμεναν περισσότερα από την παρουσία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη σύναξη των «προοδευτικών».

Εμείς οι οπισθοδρομικοί περιμέναμε να μιλήσουν και να προβάλουν τις θέσεις της Ελλάδας για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Για τις μόνιμες απειλές της Τουρκίας…Μάταια! Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας πήγαν Βαρκελώνη για μία σέλφι με τον κ. Σάντσεθ…

Άλλωστε η εσωστρέφεια στο κόμμα καλά κρατεί. Ο υπεύθυνος της ΠΑΣΚΕ κ. Μότσιος πιέζει να διαγραφεί ο κ. Παναγόπουλος. Λέει ότι δεν συντάχθηκε με τη γραμμή του κόμματος και κατέβηκε με δικό του συνδυασμό στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Όμως δεν τόλμησε να κατεβάσει επίσημα ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο… Πού να το κάνει; Ούτε τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής δεν θα τον ακολουθούσαν…

Χαρακτηριστικό της πολιτικής αποσύνθεσης του χώρου είναι ότι στη διεύρυνση που ανακοίνωσε πανηγυρικά ο κ. Σκανδαλίδης είχε προβάλλει και δύο συνδικαλιστές. Οι οποίοι είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ και είδαν ξανά το φως το αληθινό…

Σχέδια για ενεργειακό lockdown, περιορισμό μετακινήσεων και διανομής καυσίμων συζητιούνται στις Βρυξέλλες. Όπου κερδίζει έδαφος η δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ανάκαμψης για την ενέργεια αυτήν τη φορά… Ίσως για αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πηγαίνει σε εκλογές. Ποιος αλήθεια μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη νέα κρίση και τα ευρωπαϊκά κονδύλια;

Στο τέλος της ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως παίζει ξανά σε ένα γήπεδο που γνωρίζει. Και έχει αποδείξει την αξία του. Σε αυτό της διαχείρισης κρίσεων. Από τον Covid, το Ταμείο Ανάκαμψης έως τον υβριδικό πόλεμο με την Τουρκία στον Έβρο, έχει περάσει τις εξετάσεις του… Βλέπετε, καλή η φθηνή σκανδαλολογία και η τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Αλλά at the end of the day o πολίτης ενδιαφέρεται για αυτό που υπάρχει στο τραπέζι. Τι μπαίνει στην τσέπη του…

Σε αυτό το πλαίσιο χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός αποφάσισε στο Μέγαρο Μαξίμου τα νέα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει σήμερα. Μετά τα στοιχεία της Eurostat. Στο γραφείο του έχει τις εισηγήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη. Στις συσκέψεις που προηγήθηκαν συμμετείχε και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η παράταση του πακέτου μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα έχουν «κλειδώσει». Πρόκειται για το Fuel Pass, την επιδότηση των 16 λεπτών στην βενζίνη για το πετρέλαιο κίνησης και τη συγκράτηση των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά. Οι αγρότες βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Το αγροτικό diesel και τα λιπάσματα θα στηριχθούν.

Το μέτρο έκπληξη που συζητίεται είναι η επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος. Ειδικότερα τα σταθερά τιμολόγια, ενώ στα πράσινα έχει καταγραφεί αθροιστική αύξηση έως 17%. Αιτία; Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά στην επιδότηση της αγοράς τροφίμων μάλλον η εφαρμογή μέτρου «παγώνει» για αργότερα. Εφόσον ο πληθωρισμός επιμείνει. Δεν αποκλείεται σήμερα να ακούσουμε και επιπλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις…

Εν ολίγοις, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα και η αντιπολίτευση ασχολείται με τα μικρορουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ… Ή αλλιώς συνεχίζονται οι χορηγίες προς τον Κυριάκο…

Η συμβολή του Πιερρ στα νέα μέτρα είναι σημαντική: Πρώτον, τα χρήματα που θα διατεθούν στους πολίτες είναι αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος. Το οποίο δεν ήρθε από την υπερφορολόγηση, αλλά από το χτύπημα των «μαύρων» συναλλαγών. Αντιθέτως οι φόροι σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μειώνονται… Δεύτερον, τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ο λόγος; Οι ευρωπαϊκοί κανόνες αφήνουν το ελεύθερο στις κυβερνήσεις να διαθέτουν όπως νομίζουν το υπερπλεόνασμα…

Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου για την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Ζήτησε την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης για την υπόθεση των υποβρυχίων. Πριν δώδεκα χρόνια! Σήμερα ο κ. Βενιζέλος είναι θεσμικός. Μιλάει για επίθεση της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη. Για μια ήσσονος σημασίας υπόθεση, συγκρινόμενη με τα…υποβρύχια... Ο λόγος για το μεγάλο αμάρτημα: τα μικρορουσφέτια στον ΟΠΕΠΕΚΕ. Πέσαμε από τα σύννεφα! Ρουσφέτια στην Ελλάδα, πότε δεν γίνονταν! Από κανένα κόμμα… Κρίμα.

Στο Μαξίμου επικρατούν ανάμεικτα συναισθήματα για τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιοποιήθηκε χθες. Στα αρνητικά η πτώση περίπου 3% στην πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση έμπειροι δημοσκόποι θεωρούν πως θα κινείται πέριξ του 30%. Κάτι που είναι λογικό δεδομένου του κλίματος που επικρατεί. Στα θετικά, όπως σχολιάζεται στην κυβέρνηση, το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ χάνει μικρές δυνάμεις, η Κωνσταντοπούλου κατακρημνίζεται και η Καρυστιανού σημειώνει χαμηλές πτήσεις. Επόμενος στόχος; Να πειστούν οι αναποφάσιστοι να επιστρέψουν… Το έργο δεν είναι εύκολο. Γυρίζει όμως;…

Η ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας με τα Κατεχόμενα και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες φαίνεται πως κινητοποίησαν την Λευκωσία. Για αυτό και μετά την επιστολή που εστάλη από Ελλάδα και Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου, ο ΑΔΜΗΕ καταθέτει αιτήματα για την έγκριση εσόδων για το 2026. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα αγκάθια του έργου. Το ερώτημα πλέον είναι: Θα ξεπαγώσει το project ή οι αδερφοί Κύπριοι θα σκαρφιστούν κάτι ακόμα για να παίξουν καθυστερήσεις;

Ο Ανάλγητος