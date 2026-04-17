Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Δύο αμερικανικοί πολυεθνικοί κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Επενδύουν στους υδρογονάνθρακες. Η Exxon Mobil στο ΒΔ Ιόνιο και η Chevron στην Κρήτη. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Για πρώτη φορά υλοποιείται ένας συνεκτικός σχεδιασμός υπό αμερικανική ομπρέλα. Το μήνυμα του παγκόσμιου διευθυντή Ερευνών της Exxon Mobil είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής και της αισιοδοξίας που υπάρχει για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες Όμως ο δρόμος προς τις εξορύξεις δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα…

Οι χρόνιες παθογένειες που ταλαιπωρούν τους επενδυτές βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αγοράς. Μπορεί το υπουργείο Ενέργειας να έχει την πρόθεση να επισπευστούν οι διαδικασίες, όμως το track record είναι αρνητικό. Στην Πάτρα η πολυεθνική Edison εξαγοράστηκε από την Energean. Στη συνέχεια ανέλαβε operator (αυτός που τρέχει το project) η Helleniq Energy. Έψαχνε λιμάνι για αρκετά χρόνια προκειμένου να στήσει τις δραστηριότητές της. Πρόβλημα δημιουργεί και η αντίθεση του προσκείμενου στο ΚΚΕ δημάρχου της Πάτρας. Προσφυγές έγιναν. Το project καθυστερούσε. Αποτέλεσμα; Άγνωστη η τύχη του κοιτάσματος…

Στα Ιωάννινα μετά την αποχώρηση της Repsol συνέχισε η Energean και η ερευνητική γεώτρηση έλαβε περιβαλλοντικούς όρους μετά από 1,5 χρόνο (!) Ωστόσο κατατέθηκαν προσφυγές, η εκδίκαση των οποίων ορίστηκε από το ΣτΕ 15 μήνες αργότερα… Με αποτέλεσμα η παραχώρηση να επιστραφεί στο δημόσιο…Αν προσθέσουμε τις καθυστερήσεις φτάνουμε στην τριετία από την υπογραφή της σύμβασης. Πρόκειται για έναν ολόκληρο κύκλο επενδυτικά… Υπογράφηκε η σύμβαση με την αγορά να «διψάει» για φυσικό αέριο και τρία χρόνια μετά οι μεγάλες εταιρείες στράφηκαν στις ΑΠΕ…

Στην Κρήτη η Exxon Mobil αναμετράται επίσης με τα ελληνικά παράδοξα. Το προεδρικό διάταγμα άργησε ένα χρόνο. Οι προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων καθυστέρησαν τις διαδικασίες. Το ΣτΕ πάλι άργησε να βγάλει απόφαση. Επομένως και αυτή η επένδυση που είχε γίνει δεχτή με τυμπανοκρουσίες παραμένει στον «πάγο»… Η σύμβαση υπεγράφη το 2019 και έως το 2026 δεν έχει παρθεί απόφαση για ερευνητική γεώτρηση…

Συμπέρασμα: Ο χρόνος είναι χρήμα. Οι αγορές και η οικονομία κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει απλά θα μετράει τα τρένα να περνούν…Και θα βλέπει χώρες όπως το Ισραήλ, η Κροατία και η Ιταλία να προοδεύουν…

Σας παραθέτουμε χωρίς σχόλια τη χθεσινή δήλωση Βαξεβάνη:

«Υπάρχει ένα αφήγημα τις τελευταίες ώρες με το οποίο ο Μητσοτάκης επιχειρεί να κάνει έξοδο από το κλίμα των σκανδάλων (του). Απ ό,τι φαίνεται από τις τοποθετήσεις σε πάνελ και τις επίσημες δηλώσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πατήσει πάνω στο κρεβάτι της ασθένειας του Γιώργου Μυλωνακη για να κατηγορήσει την Αντιπολίτευση και τη δημοσιογραφία (φαντάζομαι κυρίως εμένα) για δημιουργία τοξικού κλίματος και κανιβαλισμού. Σύμφωνα με την κατασκευή αυτή, η «τοξικότητα» και ο «κανιβαλισμός» φταίνε για όσα ζούμε αλλά και για την κατάσταση του Μυλωνακη.

Όπου τοξικότητα και κανιβαλισμός είναι η δημοσιογραφική και πολιτική κριτική. Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να κάνουν κριτική ούτε να αποκαλύπτουν την αλήθεια, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας στον ελεγχόμενο! Κριτήριο δεν είναι η αλήθεια και ο ρόλος του δημόσιου προσώπου-πολιτικού ως κρινόμενου, αλλά η φυσική κατάσταση. Άρα οφείλουμε να δημοσιογραφούμε με βάση πρωτοφανή κριτήρια που καθιερώνονται για τον πολιτικό. Και όλη αυτή η μετάλλαξη της δημοκρατίας επιχειρείται να βαφτιστεί ευαισθησία.

Με λίγα λόγια, ο Νίκος Χατζηνικολαου δεν έπρεπε να αποκαλύψει όσα αποκάλυψε για τον Άκη Τσοχατζόπουλο γιατί είχε ευπαθή υγεία και ο Αρης Πορτοσαλτε δεν έπρεπε να κάνει το 1990 ρεπορτάζ για τον Μένιο Κουτσόγιωργα και το σχετικό σκάνδαλο γιατί αυτό (κατά τη λογική τους) οδήγησε στο θάνατό του. Επίσης ο γράφων δεν έπρεπε να αποκαλύψει το σκάνδαλο Βγενοπούλου ο οποίος απεβίωσε, ούτε άλλο σκάνδαλο.

Εύχομαι ο πρωθυπουργός να μην υιοθετήσει αυτή τη λογική σήμερα στη Βουλή. Αν όμως πρέπει να μιλήσουμε για τοξικότητα, να θυμίσω ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης εδώ και πολύ καιρό βρέθηκε μέσα σε τοξικό περιβάλλον που δημιουργούσαν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Λαζαρίδης) πιεζόμενος από τον ίδιο τον Μητσοτάκη να τα «μηδενίσει». Άλλωστε ο Μυλωνάκης δεν έπαθε εγκεφαλικό την ημέρα του δημοσιεύματος αλλά κατά τη διάρκεια και κατά την πίεση του Πρωινού Καφέ στο Μαξίμου».

Όσοι είδαν χθες στη Βουλή τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών είδαν τις διαφορές… Μια αντιπολίτευση που επενδύει συστηματικά στην τοξικότητα, χωρίς προτάσεις και αφήγημα. Κρατήστε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δηλαδή για πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατό… Η ρύθμιση πρόκειται το προσεχές διάστημα να παρουσιαστεί και να τεθεί σε ισχύ.

Ρεαλιστής ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. «Πιστεύουν πραγματικά ότι αν συμμαχήσουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα θα καταφέρουν να αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς; Στην ουσία ανταγωνίζονται για το ποιος θα βγει δεύτερος» είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ότι το ΠΑΣΟΚ των Κλαδικών και του Γραφείου Αλληλεγγύης μιλάει για ρουσφέτια με ξεπερνάει…

Ο κ. Βενιζέλος πέραν του γεγονότος πως θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ κανονίζει δημόσιες παρεμβάσεις με άρθρα του… Βλέπει θεσμική ανωμαλία αν η ΝΔ εκλεγεί ξανά (!), μιλάει και για διαφθορά. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος μαζί του, η στροφή σε ρητορική κλαμπ Καπνεργοστασίου είναι ορατή…

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μουρμούρα. Ο λόγος; Ο πρόεδρος Νίκος αποφασίζει για όλα, ενώ έχει περάσει ένας μήνας από την ολοκλήρωση του Συνεδρίου και ακόμα δεν έχει εκλεγεί Γραμματέας από την ΚΕ, ούτε πολιτικό συμβούλιο. Το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει πέντε βουλευτές. Έχουν ήδη «κλείσει» οι κ. Κατρίνης, Χριστοδουλάκης και Γερουλάνος. Οι υπόλοιποι δύο...παίζονται. Οι υποψήφιοι; Η κα. Αποστολάκη, η κα. Λιακούλη και οι κ. Κουκουλόπουλος και Χρηστίδης. Η κα. Γιαννακοπούλου έχει κοπεί... Ο λόγος; Πλέον ο πρόεδρος Νίκος στηρίζει τον Λευτέρη Καρχιμάκη στη Δ. Αθήνα.

Από τους μη βουλευτές για το Πολιτικό Συμβούλιο υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Καταρχήν ο Χάρης Δούκας και μετά οι κ. Καρχιμάκης, Τσουκαλάς, Γλαβίνας, Κακλαμάνης και η κα. Διαμαντοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκονται και συζητήσεις για το κατά πόσο θα συμμετέχουν παλαιά στελέχη όπως ο κ. Σκανδαλίδης και ο κ. Ευθυμίου. Όπως επίσης και αν θα μπουν στο ΠΣ κάποιοι από τα πρόσωπα της «διεύρυνσης». Όπως οι κύριοι Πελεγρίνης, Νικολόπουλος και Πανούσης...

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντά δημοσιογράφους και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης…

Θετικά υποδέχεται η ελληνική βιομηχανία τις επικείμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την αναθεώρηση του μηχανισμού CISAF. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδοτήσεις projects που αφορούν την πράσινη ενέργεια. Ο λόγος που οι βιομηχανίες «χαμογελούν» είναι πως μπορούν να επενδύσουν σε ΑΠΕ παράγοντας ενέργεια για ίδια χρήση. Επομένως, να μετριάσουν τις απώλειες από την αύξηση της τιμής σε πετρέλαιο, αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Ανάλγητος