Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Το ρουσφέτι επί ΠΑΣΟΚ ήταν θεσμός. Είχε δική του οργάνωση και διαδικασία. Πρόκειται για το λεγόμενο Γραφείο Αλληλεγγύης. Έργο του; Η προώθηση των ρουσφετιών και των εξυπηρετήσεων μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα υπουργεία και οργανισμούς του Δημοσίου... Εν τη γενέσει του επί Ανδρέα Παπανδρέου αποτελούνταν από τρία μέλη. Στην πλήρη ανάπτυξή του είχε υπεύθυνους ανά υπουργείο και οργανισμό! Μην τους ξεφύγει, τίποτα…

Στην ουσία αυτό το όργανο λειτουργούσε ως μεσολαβητής των νομαρχιακών επιτροπών και τοπικών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Δημιούργησε με τις παρεμβάσεις του έναν στρατό «πρασινοφρουρών» σε κάθε οργανισμό και υπουργείο. Σε όλο το Δημόσιο. Αν είχες πράσινη άκρη…έβρισκες σταθερή δουλειά, χωρίς άγχος και εφόρου ζωής. Ο Μιχάλης Καρχιμάκης είχε τεθεί επικεφαλής αυτού του γραφείου και σύμφωνα με τον θρύλο έκανε χιλιάδες διορισμούς και δημιούργησε έναν προσωπικό στρατό σε όλες τις ΔΕΚΟ, και όχι μόνο. Όταν εξελέγη βουλευτής Λασιθίου ο έτερος βουλευτής του νομού, Φοίβος Ιωαννίδης, είχε δημόσια κάνει καταγγελίες…Περνώντας στο σήμερα ο γιος του κ. Καρχιμάκη, Λευτέρης, εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην Κεντρική Επιτροπή.

Επί ΠΑΣΟΚ σε απόλυτους αριθμούς οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλαπλασιάστηκαν (πηγή: The Athens Review of Books, τ50). Το 1981 ήταν 121.689, 208.531 το 1982, 217.666 το 1983 και 255.438 το 1990. Το 2004 ήταν 447.520! Και μετά επί ΝΔ εκτοξεύθηκαν στους 768,809 έως το 2010…

Το γαλλικό και βελγικό μοντέλο θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο ζήτημα του ασυμβίβαστου των ιδιοτήτων υπουργού και βουλευτή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντάσσει τη σημαντική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Βάζει δύσκολα στην αντιπολίτευση. Και αυτό γιατί το δίλημμα είναι αν θα μείνει στην τοξική και ισοπεδωτική πολιτική, ή με τις προτάσεις της να μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία. Κρίνοντας από τις πρώτες δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικές προτάσεις - μέχρι στιγμής - δεν έχουν…

Οι όποιες πάντως επιπτώσεις της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ θα σφυγμομετρηθούν στις δημοσκοπήσεις μετά το Πάσχα. Αν η ΝΔ χάσει στην εκτίμηση ψήφου το 30%, το αφήγημα περί αυτοδυναμίας δυσκολεύει. Έτσι λένε έμπειροι δημοσκόποι…

Αν ήμουν βουλευτής της Νέας Αριστεράς θα προβληματιζόμουν αν ερώτησή μου στη Βουλή αναπαράγονταν από τη «Φωνή της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα» (!) Ο λόγος για την ερώτηση των κ.κ. Ζεϊμπέκ, Πέρκα, Αναγνωστοπούλου, Αχτσιόγλου, Δρίτσα, Ηλιόπουλου, Τζούφη και Τσακαλώτου. Κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνοντας λόγο για «Μια επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται πράσινη επένδυση». Η ερώτηση αφορά τη μεγάλη επένδυση στον Πρίνο για την αποθήκευση CO2. Aνάμεσα στους οκτώ είναι και ο βουλευτής Ξάνθης Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, η διασύνδεση του οποίου με το τουρκικό Προξενείο και τον ψευδομουφτή της Κομοτηνής είναι γνωστή.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που δεν γίνει η επένδυση πέραν από την ελληνική βιομηχανία, συνολικά για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα για την ιδιαίτερα ευαίσθητη Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το κόστος από τη μη εκτέλεση του έργου θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η χώρα θα απωλέσει ένα σημαντικό νέο γεωπολιτικό πλεονέκτημα, αφού αυτήν τη στιγμή είναι μεταξύ των πλέον αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης (Νορβηγία, Ολλάνδία, Δανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία κ.α.) που είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσουν τέτοια έργα…

Οι βιομήχανοι δεν ενθουσιάστηκαν με το πακέτο 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Όπως σχολιάζουν στον ΣΕΒ τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουν καταθέσει στο αρμόδιο υπουργείο και άλλες προτάσεις. Οι οποίες στηρίζουν περισσότερο τις μικρές και μεσαίες βιομηχανίες. Σε κάθε περίπτωση παραπέμπουν στον Ιούνιο που αναμένεται να εξειδικευτούν ορισμένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Ο Ανάλγητος