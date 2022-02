Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε χθες το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο κ. Ζελένσκι περιέγραψε στον παναγιώτατο την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων και τον ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον δοκιμαζόμενο λαό του.

Μάλιστα, τον παρακάλεσε να εντείνει τις προσευχές του για τον αγώνα που διεξάγουν οι Ουκρανοί προκειμένου να προασπίσουν την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας τους.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για την αλληλεγγύη του και συνεχείς προσευχές «υπέρ της καταπαύσεως του πυρός και του άμεσου τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων».

Επιπρόσθετα, τον συνεχάρη «διά το ακμαίον αγωνιστικόν φρόνημά του, την έμπνευσιν και στήριξιν τας οποίας δίδει με την γενναίαν στάσιν του εις τον λαόν του» και του ευχήθηκε την εξ ύψους δύναμη και αντοχή όπως σύντομα επικρατήσει η ειρήνη στην Ουκρανία, «ο λαός της οποίας, ως και άλλοι λαοί, έλαβε την Ορθόδοξον πίστιν εκ της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως».

Thank you for the warm conversation, Your All-Holiness #Bartholomew. Your words are like hands that hold us up in this difficult time. Ukrainians feel the spiritual support and strength of your prayers. We hope for the soonest peace.