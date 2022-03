Ζελένσκι: Να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας για να σταματήσει ο ρωσικός εκβιασμός

Φωτογραφία αρχείου AP

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στα περίχωρα του Κιέβου από τα ξημερώματα της 31ης ημέρας του πολέμου, ενώ σε ισχύ τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη μέχρι τη Δευτέρα. Η Ρωσία χθες ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πολέμου και πλέον, βασικός στόχος είναι «η απελευθέρωση του Ντονμπάς».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις χώρες που παράγουν ενέργεια να αυξήσουν την παραγωγή έτσι ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πλούτο της σε πετρέλαιο και αέριο προκειμένου να «εκβιάζει» άλλες χώρες.

Kαμία χώρα δεν είναι εξασφαλισμένη απέναντι σε σοκ από διαταράξεις στον εφοδιασμό τροφίμων που συμβαίνουν λόγω της εισβολής της Ρωσίας, συμπλήρωσε. Η Ουκρανία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών στον κόσμο.

«Οι διεθνείς αγορές δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις τιμές σοκ των τροφίμων. Κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος απέναντι σε αυτά τα σοκ και δεν μπορείτε να εξασφαλιστείτε αν υπάρχει μια φυσική σπανιότητα τροφίμων», είπε.

Επιπλέον, πάνω από 16.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ένα μήνα μετά την εισβολή, όπως δήλωσε σε νέο του διάγγελμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη.

«Με τον περιορισμό των ενεργειών της Ρωσίας, οι υπερασπιστές μας οδηγούν τη ρωσική ηγεσία σε μια απλή και λογική ιδέα: Η συζήτηση είναι απαραίτητη, με νόημα, επείγον, δίκαιο», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πολέμου και πλέον, βασικός στόχος είναι «η απελευθέρωση του Ντονμπάς» από τους Ουκρανούς, σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας μέχρι τώρα να «αποστρατιωτικοποιήσει και να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία» στο σύνολό της.

Όσον αφορά το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, υποστηρίζει ότι επέφερε σημαντικές απώλειες στους Ρώσους εισβολείς σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, κάνοντας λόγο για κατάρριψη τριών αεροσκαφών, καταστροφή οκτώ αρμάτων μάχης και περίπου 170 νεκρούς στρατιώτες από ρωσικής πλευράς.

Την ίδια στιγμή, στη Μαριούπολη, ένα στρατηγικό ουκρανικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον δήμο αυτής της πόλης που τελεί υπό πολιορκία. Περίπου 100.000 κάτοικοί της παραμένουν αποκλεισμένοι και στερούνται τα πάντα, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο μέτωπο της οικονομίας, Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν χθες τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που έχει σκοπό να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κυρίως με την προμήθεια αμερικανικού αερίου.

Εντωμεταξύ, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ δήλωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δημιουργία δέκα ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι από την πρώτη γραμμή σημείων ανάφλεξης σε ουκρανικές πόλεις και χωριά.

14:33 Κουλέμπα: Πρόσθετες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για την εξέλιξη της αμυντικής συνεργασίας

Η Ουκρανία έλαβε πρόσθετες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ντμίτρο Κουλέμπα, μετά τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν.

«Λάβαμε πρόσθετες εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το πώς θα εξελιχθεί η αμυντική μας συνεργασία», είπε ο Κουλέμπα στους δημοσιογράφους.

14:24 Ρωσία: Στρατιωτικές ασκήσεις με πυραύλους S-400 στο Καλίνινγκραντ

Η Ρωσία πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις με πυραύλους εδάφους - αέρος S-400 στον θύλακα στα δυτικά της, το Καλίνινγκραντ, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το Στόλο της Βαλτικής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στη διάρκεια των ασκήσεων αναπτύχθηκαν ακόμη και μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-27.

14:13 Μπάιντεν: Ανεπίσημη συνομιλία με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ στη Βαρσοβία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε σήμερα Σάββατο συνάντηση στη Βαρσοβία με τους Ουκρανούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρούσα.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος συναντήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με υψηλά ιστάμενους Ουκρανούς αξιωματούχους, είχε ανεπίσημη συνομιλία με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα, στο τραπέζι που κάθονταν επίσης ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεσνίκοφ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Η συνάντηση διεξήχθη σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου της Βαρσοβίας, όπου διανυκτέρευσε ο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντήση τον Ουκρανό υπουργός Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον στις 22 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή. Ο Μπλίνκεν είχε επίσης συναντήσει τον Κουλέμπα στην Πολωνία, στο ουκρανικό σύνορο, στις 5 Μαρτίου.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες. Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

14:00 Ιαπωνία: Μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά όπλα

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι η προοπτική να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά όπλα είναι «όλο και πιο αληθινή» και χαιρέτισε την επίσκεψη του Αμερικανού πρεσβευτή στη Χιροσίμα, την πρώτη πόλη που δέχτηκε επίθεση με πυρηνικά.

Η Ιαπωνία, η μοναδική χώρα που έχει δεχτεί επίθεση με ατομικά όπλα, έχει πολλές φορές εκφράσει την αντίθεσή της εναντίον των πυρηνικών εξοπλισμών.

Ο Κισίντα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Χιροσίμα στο κοινοβούλιο, επισκέφθηκε σήμερα το μνημείο και το μουσείο της ειρήνης που βρίσκονται στην πόλη μαζί με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη χώρα, Ραμ Εμάνουελ.

"Οταν η πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία είναι όλο και πιο αληθινή θεωρώ ότι η επίσκεψη του πρεσβευτή Εμάνουελ στη Χιροσίμα και η εμπειρία του να βλέπει την πυρηνική πραγματικότητα θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Θεωρώ ότι η επίσκεψή μας ήταν ουσιαστική", δήλωσε ο Κισίντα στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

13:43 Συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας για το ουκρανικό

Συνάντηση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους Λόιντ Όστιν και Άντονι Μπλίνκεν, είχαν ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ρεζνίκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρι Κουλέμπα, το μεσημέρι του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, Βαρσοβία, μεταδίδει το Reuters.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών συζήτησαν για την ενίσχυση της Ουκρανίας να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρι Κουλέμπα, με το σχήμα 2+2 μπορούμε να αναζητούμε πρακτικές αποφάσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουμε την ικανότητα της Ουκρανίας να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

13:25 Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πρέπει κα εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη

Ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να εγκαταλείψουν την Μαριούπολη ανέρχεται περίπου στους 100.000, γνωστοποίησε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ σε συνέντευξή της.

12:58 Ρωσία: Επανεμφάνιση Σοϊγκού μετά από δύο εβδομάδες

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια έπειτα από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν το Σάββατο, έπειτα από μια απουσία που είχε τροφοδοτήσει εικασίες, τις οποίες το Κρεμλίνο έσπευσε να απορρίψει.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει τον Σοϊγκού να προεδρεύει μιας σύσκεψης για τον προϋπολογισμό των εξοπλισμών της Ρωσίας.

Τα πλάνα δεν φέρουν ημερομηνία, όμως σε αυτό ο υπουργός αναφέρεται σε μια συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών η οποία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, 25 Μαρτίου.

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW — max seddon (@maxseddon) March 26, 2022

Στο βίντεο ο Σοϊγκου διαβεβαιώνει πως οι παραγγελίες προμήθειας σε εξοπλισμούς γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα» λόγω των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε αντίδραση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο είχε κάνει λόγο για μια συνομιλία ανάμεσα στον υπουργό και τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την ευκαιρία μιας έκθεσης «για την εξέλιξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στη διάρκεια μιας σύσκεψης του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, απορρίπτοντας τα ερωτήματα που είχε προκαλέσει η παρατεταμένη δημόσια απουσία του Σοϊγκού εν μέσω πολέμου.

Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει επίσης τις εκτιμήσεις για την υγεία του υπουργού.

«Ο υπουργός Άμυνας έχει πολλά να κάνει αυτή τη στιγμή (...) πραγματικά δεν είναι η κατάλληλη ώρα για επικοινωνιακή δραστηριότητα», είχε πει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Σεργκεί Σοϊγκού είναι ένα πρόσωπο με συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ο Πούτιν και αυτός εμφανίζονται συχνά μαζί σε εκδρομές στη σιβηριανή τάιγκα, στο τιμόνι 4Χ4, πίνοντας τσάι ή μαζεύοντας μανιτάρια.

12:52 Τουρκία: Αντικείμενο που μοιάζει με νάρκη στα ανοιχτά της Μαύρης Θάλασσας

Οι τουρκικές αρχές προειδοποίησαν τα σκάφη να κρατούν αποστάσεις καθώς μια ομάδα δυτών ελέγχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με θαλάσσια νάρκη το οποίο βρέθηκε να επιπλέει βόρεια της Κωνσταντινούπολης κοντά στη Μαύρη Θάλασσα μερικές ημέρες αφότου η Ρωσία προειδοποίησε ότι πολλές νάρκες έχουν απομακρυνθεί από ουκρανικά λιμάνια.

Η ομάδα ασφάλισε το αντικείμενο και ξεκίνησε να το απενεργοποιεί, ανακοίνωσε μέσω Twitter το υπουργείο Άμυνας.

1⃣ 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022

Ψαράδες εντόπισαν για πρώτη φορά το αντικείμενο κοντά σε μια αποβάθρα στο άνω τμήμα του στενού του Βοσπόρου και το ανέφεραν στην ακτοφυλακή, όπως είπε στο Reuters η γενική διεύθυνση παράκτιας ασφάλειας.

12:45 Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο μέχρι τη Δευτέρα

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει στο Κίεβο από απόψε έως το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η στρατιωτική διοίκηση αποφάσισε να ενισχύσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα διαρκέσει από τις 8.00 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7.00 π.μ. της Δευτέρας, 28 Μαρτίου», ανέφερε ο δήμαρχος στο Telegram.

12:38 Δήμαρχος Μαριούπολης: Ενημέρωσε το Γάλλο πρεσβευτή για τις επιλογές εκκένωσης

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε σήμερα πως μίλησε με τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ουκρανία σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για την απομάκρυνση των αμάχων, μετά τη δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα προτείνει στη Ρωσία ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τους αμάχους να φύγουν από την πόλη η οποία τελεί υπό την πολιορκία των ρωσικών δυνάμεων.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε πως η κατάσταση στην περικυκλωμένη πόλη παραμένει κρίσιμη, με οδομαχίες να διεξάγονται στο κέντρο της.

12:25 Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Σλάβουτικ - Απήχθη ο δήμαρχος

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Σλάβουτικ, όπου ζουν εργάτες του παροπλισμένου πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Ολεξάντρ Παβλιούκ.

Σε δήλωσή του μέσω διαδικτύου, γνωστοποίησε πως ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το νοσοκομείο στο Σλάβουτικ και απήγαγαν τον δήμαρχο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτές τις πληροφορίες.

11:18 Ζελένσκι: Να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας για να σταματήσει ο ρωσικός εκβιασμός

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις χώρες που παράγουν ενέργεια να αυξήσουν την παραγωγή έτσι ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πλούτο της σε πετρέλαιο και αέριο προκειμένου να «εκβιάζει» άλλες χώρες.

10:35 Ζελένσκι: Τετάρτη ή Πέμπτη θα μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένεται να απευθυνθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, μετά την πρόσκληση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ομιλία του αναμένεται να διαρκέσει 20 λεπτά.

Σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, τη Δευτέρα 28/3, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας Σεργίι Σουτένκο θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, για να οριστικοποιηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 25η Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022

Αντιδράσεις των κομμάτων

Θετική κίνηση αλληλεγγύης χαρακτήρισε την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Θετική κίνηση αλληλεγγύης η πρόσκληση στον Πρόεδρο Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή.

Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στη διπλωματική προσπάθεια για άμεσο τερματισμό του πολέμου, ως χώρα ειρήνης κ ήπιας ισχύος. — George Katrougalos (@gkatr) March 25, 2022

Θετικές είναι και οι αντιδράσεις του ΚΙΝΑΛ, το οποίο επισημαίνει ότι στήριξε την πρωτοβουλία για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, για τα οποία διαφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίθετο εμφανίζεται το ΚΚΕ, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι εκπροσωπεί μια αντιδραστική κυβέρνηση, που στηρίζεται από το στρατόπεδο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ε.Ε. και ευθύνεται, όπως και η Ρωσία, για το δράμα του ουκρανικού λαού. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει στηρίξει και ενσωματώσει ναζιστικές οργανώσεις, διώκει και φυλακίζει κομμουνιστές, έχει θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας και ως εκ τούτου η στάση του ΚΚΕ είναι προφανής. «Το ίδιο θα κάναμε αν ερχόταν ο Πούτιν, ο Μπάιντεν κ.λπ.», σημειώνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μιλήσει στο σουηδικό κοινοβούλιο, στην ιταλική Βουλή, στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή του Καναδά, στη Γερμανική Μπούντεσταγκ, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και στη σύνοδο ΕΕ-ΝΑΤΟ.

11:05 Ουκρανία: Συμφωνήθηκε η δημιουργία 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ δήλωσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δημιουργία δέκα ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι από την πρώτη γραμμή σημείων ανάφλεξης σε ουκρανικές πόλεις και χωριά.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε πως οι άμαχοι που προσπαθούν να φύγουν από την πολιορκούμενη Μαριούπολη θα πρέπει να το κάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις δεν αφήνουν λεωφορεία να περάσουν από τα σημεία ελέγχου που έχουν στήσει γύρω από τη νότια πόλη-λιμάνι. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Η Ουκρανία και η Ρωσία επέρριψαν η μία στην άλλη την ευθύνη όταν ανθρωπιστικοί διάδρομοι δεν λειτούργησαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

10:06 Με πρόσφυγες θα συναντηθεί στην Πολωνία ο Μπάιντεν

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες. Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει λόγο για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 2,2 εκατ. άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο εισήλθαν στην Πολωνία, σύμφωνα την πολωνική συνοριοφυλακή, σε ένα σύνολο περίπου 3,7 εκατ. ανθρώπων που αναχώρησαν για το εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκ των οποίων 1,8 εκατ. είναι παιδιά.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 14.429 Ουκρανοί πολίτες, από τους οποίους 4.580 ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το τελευταίο 24ωρο (25/3/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 278 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 74 ανήλικοι. Συγκεκριμένα 162 εισήλθαν από τον Προμαχώνα, 9 από τους Ευζώνους, 43 από άλλα χερσαία σύνορα, ενώ 64 αφίχθησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».