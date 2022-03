Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει την υιοθέτηση ενός καθεστώτος ουδετερότητας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αφού όμως λάβει εγγυήσεις από τρίτους και πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για το θέμα, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Μιλώντας για πρώτη φορά σε Ρώσους δημοσιογράφους, μέσω βιντεοκλήσης, ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει την καταστροφή πόλεων στην Ουκρανία όπου υπάρχει ρωσόφωνος πληθυσμός και επισήμανε πως οι ζημιές που έχουν γίνει είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαν προκαλέσει οι πόλεμοι της Ρωσίας στην Τσετσενία.

«Εγγυήσεις ασφαλείας και ουδετερότητα, μη πυρηνικό καθεστώς του κράτους μας. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Πρόκειται για το σημαντικότερο σημείο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτό το σημείο των διαπραγματεύσεων (…) βρίσκεται υπό συζήτηση, εξετάζεται εις βάθος», δήλωσε σε μια διαδικτυακή συνέντευξη σε ρωσικά ΜΜΕ, που προβλήθηκε στο κανάλι της ουκρανικής προεδρίας στο Telegram.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μέρος της Μαριούπολης. Όπως σημείωσε, τους είπε ότι μπορούν να οπισθοχωρήσουν αν βρουν τρόπο να το κάνουν και να επιβιώσουν, αλλά τα στρατεύματα επιμένουν να παραμείνουν, μέχρι να μπορέσουν να φύγουν με τους νεκρούς και τους τραυματίες τους.

Zelensky says Ukrainian forces are still in control of part of Mariupol. He?s told them they can retreat if they see a way to do so and survive, but the troops insist on remaining, until they can leave with their dead and wounded. https://t.co/Q4pd3VUDfd