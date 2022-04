Ζελένσκι: Βρέθηκε νέος ομαδικός τάφος με 900 σορούς στα περίχωρα του Κιέβου

Τον εντοπισμό ενός νέου ομαδικού τάφου με 900 σορούς, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης The Kyiv Independent, το οποίο μεταδίδει πως ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγω για εκτοπισμό περίπου 500.000 Ουκρανών στη Ρωσία από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το The Kyiv Independent «ο Ζελένσκι είπε ότι ένας ακόμη ομαδικός τάφος με 900 άτομα βρέθηκε στην περιφέρεια του Κιέβου» και πως «εκατοντάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από ρωσικά στρατεύματα»

Επίσης, σημειώνει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησε πως «περίπου 500.000 Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί παράνομα στη Ρωσία».

⚡️ Zelensky says another mass grave with 900 people found in Kyiv Oblast.



Hundreds of civilians have been killed in the region by Russian troops. Zelensky also told Polish media that about 500,000 Ukrainians have been unlawfully deported to Russia.