Ζελένσκι: Απόπειρα δολοφονίας του από Ρώσους αλεξιπτωτιστές την πρώτη μέρα της εισβολής

Απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι από Ρώσους στρατιώτες από την πρώτη κιόλας στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ του το αμερικανικό περιοδικό ΤΙΜΕ.

Στις 24 Φεβρουαρίου, ο στρατός ενημέρωσε τον Ουκρανό πρόεδρος ότι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές είχαν πέσει στο Κίεβο με αποστολή να τον σκοτώσουν ή να τον αιχμαλωτίσουν. Η προεδρική κατοικία έγινε γρήγορα φρούριο. Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρούσλαν Στεφαντσούκ, που συνάντησε εκείνη τη μέρα τον Ζελένσκι στην προεδρική κατοικία αποκαλύπτει στο περιοδικό ότι δεν είδε στο πρόσωπο του Ζελένσκι φόβο αλλά μόνο την απορία: «Πώς είναι δυνατόν;».

Το πρώτο βράδυ της εισβολής στο Κίεβο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπάθησαν δύο φορές να καταλάβουν το τετράγωνο της προεδρικής κατοικίας αλλά χωρίς επιτυχίας.

Μετά από αυτά τα γεγονότα ο Ζελένσκι έβγαλε διάγγελμα την επομένη, στις 25 Φεβρουαρίου, ενημερώνοντας τον λαό του και την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι ο ίδιος ήταν ο Νο.1 στόχος των Ρώσων και η οικογένεια του, ο Νο.2

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM