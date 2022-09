Ζαπορίζια: Ανατίναξαν το αυτοκίνητο διορισμένου από τη Ρωσία στρατιωτικού διοικητή

Ο διορισθείς από την Ρωσία στρατιωτικός διοικητής της πόλης Μπερνιάνσκ στην περιοχή της Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Αρτιόμ Μπάρντιν, διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα δολοφονίας που έγινε εναντίον του. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανατινάχθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ρωσικής διοίκησης της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Ria Novosti, η έκρηξη του αυτοκινήτου σημειώθηκε έξω από το κτίριο διοίκησης της πόλης. Εν συνεχεία ακούστηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αναφέρεται ότι από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές άλλα τρία αυτοκίνητα.

Το ρωσικό κανάλι Zvezda, που ελέγχεται από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε βίντεο το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει το αυτοκίνητο που εξερράγη.

In the occupied #Berdyansk, the car of Gauleiter Artyom Bardin exploded.



He is in critical condition in the hospital. pic.twitter.com/0h43GDZIqQ