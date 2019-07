Συλλυπητήρια από Ν. Δένδια στις οικογένειες των θυμάτων στη Χαλκιδική

Με τρία tweet στον προσωπικό λογαριασμό του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκφράζει θερμά συλλυπητήρια και βαθύτατη θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων του ακραίου καιρικού φαινομένου στη Χαλκιδική και συμπαράσταση στους κατοίκους που δοκιμάζονται από τις συνέπειες.

Όπως επισημαίνει, το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις διπλωματικές Αρχές άλλων κρατών για κάθε πληροφορία σχετικά με τα θύματα, τους τραυματίες και γενικότερα τους υπηκόους τους τους που βρίσκονται στην περιοχή.

Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών, με ένα tweet στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τονίζει: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της ισχυρής καταιγίδας στη Χαλκιδική - Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες & παραμένουμε σε διαρκή επικοινωνία με τις Πρεσβείες των χωρών υπήκοοι των οποίων επλήγησαν».

.@GreeceMFA expresses profound grief & sincere condolences to the families & loved ones of the victims of the severe storm that hit the Chalkidiki area, #Greece – We wish speedy recovery to the injured & remain in constant contact w/ all Embassies whose nationals were affected