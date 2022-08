Ταϊβάν: Ξεκίνησαν τα κινεζικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά -«Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο»

Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Κίνα κοντά στις νήσους Μάσου της Ταϊβάν που βρίσκονται ανοικτά της Κίνας, σύμφωνα με εσωτερική αναφορά των υπηρεσιών ασφαλείας της Ταϊβάν όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, εν μέσω γυμνασίων ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας με πραγματικά πυρά που εγείρουν φόβους για θερμό επεισόδιο που θα οδηγήσει σε σύρραξη.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι η Κίνα εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους Dongfeng στα ύδατα γύρω από τα βορειοανατολικά και τα νοτιοδυτικά της νήσου.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την Διοίκηση του Ανατολικού Τομέα της Κίνας που δήλωσε ότι ολοκλήρωσε σήμερα πολλαπλές εκτοξεύσεις συμβατικών πυραύλων σε ύδατα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Ταϊβάν.

Οι σχετικοί περιορισμοί που είχαν επιβληθεί για την άσκηση στη θάλασσα και στον εναέριο χώρο έχουν αρθεί μετά την ολοκλήρωση των εκτοξεύσεων, δήλωσε εκπρόσωπος της Διοίκησης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

