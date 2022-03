WSJ: Συμπτώματα δηλητηρίασης εμφάνισε ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γράφει στο λογαριασμό του στo twitter δημοσιογράφος της Wall Street Journal.

Scoop: Abramovich suffered suspected poisoning along with Ukraine peace negotiators earlier this month. Full Story on @WSJ shortly