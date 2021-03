Volta Zero: το φορτηγό που «γλυτώνει» 45.000 τόνους CO2 το χρόνο

Από 1,1 εκατομμύρια τόνους CO2 φιλοδοξεί να απαλλάξει τον πλανήτη μέχρι το 2025 η σουηδική εταιρία Volta Trucks με τα πλήρως ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα αστικών διανομών που μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζει. Ο λόγος για το Volta Zero το 16-τονο μηδενικών ρύπων φορτηγό με την αυτονομία των 200 χιλιομέτρων. Υπολογίζεται ότι κάθε Volta Zero θα εξοικονομήσει περίπου 180.000 τόνους CO2 έως το 2025.

To Volta Zero είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα 16 τόνων που σχεδιάστηκε εξαρχής για παραδόσεις εμπορευμάτων εντός πόλης, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών διανομών. Έτσι, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα compact ηλεκτρικό κίνησης και μπαταρία που προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, με ωφέλιμη χωρητικότητα 150 kWh και 225 kWh, το Volta Zero είναι σε θέση να καλύψει με μία φόρτιση απόσταση 150 – 200 χιλιομέτρων, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 90 km/h. H προαναφερθείσα αυτονομία είναι υπερ-αρκετή για το επαγγελματικό προφίλ του Volta Zero - ωστόσο δεν είναι αυτό το μοναδικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου αυτού φορτηγού.

Με τη Volta Trucks να δηλώνει ότι δίνει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια, έχοντας τη φιλοδοξία να γίνει ο ασφαλέστερος κατασκευαστής μεγάλων επαγγελματικών οχημάτων, η επιλογή να τοποθετηθεί η θέση του οδηγού του Volta Zero στη μέση της τριθέσιας καμπίνας (και όχι αριστερά ή δεξιά, ανάλογα τη χώρα κυκλοφορίας) είναι μια καινοτομία που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει.

Ο οδηγός ενός Volta Zero κάθεται, λοιπόν, σε κεντρική θέση και σε πολύ χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τα συμβατικά φορτηγά γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, προσφέρει σε αυτόν ιδιαίτερα ευρεία ορατότητα - 220 μοιρών - ελαχιστοποιώντας τα επικίνδυνα «τυφλά» σημεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται σημαντικά η ασφάλεια του οχήματος και του οδηγού αλλά και – κυρίως - των πεζών και των δικυκλιστών, δηλαδή των ιδιαίτερα ευπαθών χρηστών της οδού. Το πακέτο της ασφάλειας συμπληρώνουν η στάνταρ κάμερα οπισθοπορείας, το σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου του καθρέπτη, το ευφυές cruise control, το πολύ χρήσιμο σύστημα Rear Cross Traffic Alert κ.ά.

Από την άποψη τώρα της μεταφορικής ικανότητας, φαίνεται ότι το Volta Zero δεν τα πηγαίνει καθόλου άσχημα, αφού ο χώρος φόρτωσης χωρά 16 ευρωπαλέτες. Ο όγκος φόρτωσης φτάνει τα 37,7 m3 ενώ το ωφέλιμο φορτίο τους 8,6 τόνους.

Στην εξέλιξη του Volta Zero συμμετείχε ενεργά – εν μέσω του lockdown της Covid-19 - η βρετανική εταιρία Prodrive που συνεργάστηκε με τις εταιρίες Astheimer και Magtec, για να ενσωματώσει στο αυτοκίνητο όλα τα υψηλής τάσης ηλεκτρικά συστήματα, καθώς επίσης και τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη, και εν τέλει να συναρμολογήσει το τελικό όχημα στην έδρα της, στο Banbury του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Prodrive, λοιπόν, μπορεί να υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του project, το οποίο ξεκίνησε από το μηδέν, και τη δημιουργία του πρώτου πλήρως λειτουργικού οχήματος επίδειξης χρειάστηκαν μόλις 10 μήνες

Σημειώστε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Prodrive μπαίνει στα νερά της ηλεκτροκίνησης. Το Volta Zero έρχεται σε συνέχεια της δημιουργίας του plug-in υβριδικού φορτηγού στον κόσμο, του Ford Transit, το οποίο μπήκε σε κανονική παραγωγή στα τέλη του 2019.

Το πρωτότυπο Volta Zero κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2020, ενώ τα πρώτα οχήματα να αναμένεται να παραδοθούν σε πελάτες στα τέλη του 2021. Πρόθεση της Volta Trucks είναι να αξιοποιήσει περαιτέρω τη συνεργασία με τους Βρετανούς συνεργάτες της (Prodrive, Astheimer και Magtec) για να κατασκευάζει τα οχήματα παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινώντας από 500 οχήματα το χρόνο, στόχος είναι η παραγωγή να φτάσει τα 5.000 Volta Zero ετησίως μέχρι το 2025.