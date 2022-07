Λευκός Οίκος: Υποστηρικτικός στο τουρκικό αίτημα για F-16 o Μπάιντεν - Η συζήτηση γίνεται εδώ και καιρό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει υπάρξει υποστηρικτικός στο αίτημα της Τουρκίας για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου μαχητικών αεροσκαφών F-16, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

"Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με το F-16. Αυτή η συζήτηση για το F-16 και την Τουρκία γίνεται εδώ και αρκετό καιρό", δήλωσε η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ σε συνέντευξη Τύπου. "Μιλήσαμε για αυτό πριν από αρκετούς μήνες. Άρα δεν υπάρχει τίποτα νέο. Ο πρόεδρος είχε στηρίξει αυτή την προσπάθεια", πρόσθεσε.

Τα σχόλιά της, όπως επισημαίνει το πρακτορείο, ήταν απάντηση σε ερώτηση που τής τέθηκε για τιις επικρίσεις μιας ομάδας Δημοκρατικών βουλευτών που αντιτάχθηκαν στις δηλώσεις Μπάιντεν μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το Anadolu αναφέρεται επίσης και στην πρόσφατη επίσκεψη του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, Λίντσεΐ Γκράχαμ, στην Τουρκία ο οποίος, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν στις 2 Ιουλίου. Σύμφωνα με δήλωση της Τουρκικής Προεδρίας, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις αποστολές σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

I had a very productive trip to Turkey, a member of NATO and a valuable American ally.



While we have had a problematic relationship at times, it is imperative Turkey and the US take steps to strengthen the ties between our two nations. pic.twitter.com/szEEpZOIXH