ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις σημερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στοχεύουν κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», προσθέτει.

We unequivocally condemn today’s drone & missile attacks targeting critical facilities in #SaudiArabia & endangering the lives of civilians. #Greece stands w/ Saudi Arabia in the face of these flagrant violations of international law that compromise regional peace and stability pic.twitter.com/adF7dmL4oC