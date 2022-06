ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση σε ναό των Σιχ στην Καμπούλ

Την απερίφραστη καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση σε ναό των Σιχ στην Καμπούλ, έπειτα από παρόμοιες επιθέσεις με στόχο αθώους πολίτες που ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο Αφγανιστάν, εκφράζει η Ελλάδα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το ανησυχητικό μοτίβο βίας πρέπει να σταματήσει, υπογραμμίζει.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν το Σάββατο από επίθεση ενόπλων με χειροβομβίδα σε ναό των Σιχ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Greece strongly condemns the terrorist attack at a #Sikh temple in #Kabul yday, which follows similar attacks targeting innocent civilians practicing their religion in #Afghanistan. This disturbing pattern of violence must stop.

Our heartfelt condolences to the victims' families