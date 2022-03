ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την τρομοκρατική επίθεση στη Χαντέρα, κατά την οποία δολοφονήθηκαν δύο Ισραηλινοί αστυνομικοί της Συνοριακής Αστυνομίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την κτηνώδη πράξη βίας και είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι με τους εταίρους μας, το λαό και την κυβέρνηση του Ισραήλ», προσθέτει.

Appalled by the terrorist attack in #Hadera,in which two Israeli Border Police officers were murdered. Our thoughts are with the victims & their families. We strongly condemn this brutal act of violence & stand in full solidarity w/our partners the people and government of Israel pic.twitter.com/XdOG0rNQRm