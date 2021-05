ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Αφρικανικής Ένωσης

Η Ελλάδα τιμά, μαζί τους Αφρικανούς εταίρους της και τον κόσμο, την επέτειο από την ίδρυση της Αφρικανικής Ένωσης, αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Γιορτάζουμε τα ιδανικά της Αφρικανικής Ένωσης: ενότητα, αλληλεγγύη, ειρήνη, ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία» επισημαίνεται επίσης.

#Greece honours, along with our African partners and the world, the anniversary of the foundation of the @_AfricanUnion #AfricaDay2021. We celebrate the ideals of the African Union: unity, solidarity, peace, development & international cooperation #AfricaDay