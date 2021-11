ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την εισβολή σε κτιριακό συγκρότημα στη Σαναά

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή στο κτιριακό συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαναά, στην Υεμένη και ζητά την άμεση απελευθέρωση του τοπικού προσωπικού που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Επίσης, υπογραμμίζει πως τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν σαφώς το Διεθνές Δίκαιο και διακυβεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

#Greece unequivocally condemns the intrusion into the compound formerly used as US Embassy in Sana’a #Yemen and calls for the immediate release of local staff who are still under detention. Such actions clearly violate International Law & compromise regional security & stability