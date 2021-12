ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στην πόλη Τζαζάν

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με βλήματα που έπληξε την πόλη Τζαζάν στη Σαουδική Αραβία, όπου δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

#Greece unequivocally condemns the recent projectile attack that hit the city of Jazan in #SaudiArabia where 2 civilians lost their lives & 7 were injured. Our thoughts are with the victims of this attack and their families