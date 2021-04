ΥΠΕΞ Ελλάδας-Σλοβακίας για Κυπριακό: Λύση μόνο με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο

Την κοινή θέση της Ελλάδας και της Σλοβακίας για το Κυπριακό, ότι δηλαδή η επίλυσή του μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου, διατύπωσαν με σαφήνεια οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκος Δένδιας και Ιβάν Κόρτσοκ.

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, ο κ. Δένδιας είπε πως ενημέρωσε τον Σλοβάκο ομόλογό του σχετικά με την έναρξη των συνομιλιών υπό τον γενικό γραμματέα στη Γενεύη, τη γνωστή σαν «5+1», σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, εκεί όπου σταμάτησαν το 2017.

«Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε άλλες λύσεις εκτός του πλαισίου αυτού» κατέστησε σαφές ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Σε ανάλογο πνεύμα, ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δυνατή μια λύση για το Κυπριακό με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας». Υπενθύμισε ότι η Σλοβακία συμβάλλει στον δικοινοτικό διάλογο, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 30 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε δημοσίως τη Σλοβακία για τη σταθερή και διαχρονική συνεισφορά της στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Επίσης, ενημέρωσε τον Ιβάν Κόρτσοκ για την επίσκεψή του στην Άγκυρα και επανέλαβε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους, και με την Τουρκία.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως «αυτό δεν μπορεί παρά να γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας». Δεν μπορούν να αναζητηθούν λύσεις εκτός αυτού του πλαισίου, επισήμανε περαιτέρω και εξέφρασε την ελπίδα η αποκλιμάκωση που παρατηρείται από την τουρκική πλευρά να συνεχιστεί, και μάλιστα με πιο έντονο και με πειστικό τρόπο.

I warmly welcomed #Slovakia FM @IvanKorcok on his first visit to @GreeceMFA highlighting excellent 🇬🇷🇸🇰 relations & commitment to advance cooperation at bilateral level & in #EU context. pic.twitter.com/jAcRGqXi0U