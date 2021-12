ΥΠΕΞ: Χαιρετίζουμε την ψήφιση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδος

Τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την «Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος», το οποίο αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια και ευημερία της Ελλάδας και την ύψιστη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, εκφράζει βαθύτατη εκτίμηση για την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο αποδεικνύει τη μοναδική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, καθώς και τη βαθιά ευγνωμοσύνη για τη δικομματική υποστήριξη που έλαβε και ιδιαίτερα προς τους εισηγητές του νομοσχεδίου στη Γερουσία των ΗΠΑ, γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, βουλευτές T.Deutch & G.Bilirakis.

We express our deepest appreciation for the passing of this Act, which bears testimony to the unique relationship between our two countries.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου έρχεται μετά την υπογραφή της τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας τον Οκτώβριο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκο Δένδια και Άντονι Μπλίνκεν.

We would like to express our deep gratitude to the bipartisan support it received and in particular to the cosponsors of the Act in the US Senate, Senators @SenatorMenendez & @marcorubio, as well as in the US House of Representatives, Congressmen @RepTedDeutch & @RepGusBilirakis