ΥΠΕΣ Ουκρανίας: Ανησυχία για ρωσικά χτυπήματα σε πυρηνικά εργοστάσια

Ανησυχία επικρατεί την τελευταία ώρα στην Ουκρανία καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Άντον Γερασένκο προειδοποίησε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ενδέχεται να επιτεθούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Χερατσένκο έχουν ειδοποιηθεί από την Ουκρανική Εθνοφρουρά ότι περίπου 20 ελικόπτερα του κατακτητή με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ. «Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό, Η Εθνοφρουρά είναι έτοιμη να πολεμήσει!» γράφει.

Την είδηση για τις προειδοποιήσεις του Χερατσένκο μετέδωσε και η ουκρανή δημοσιογράφος Όλγκα Τοκαριουκ.

Russian troops are trying to storm two nuclear power plants in Southern Ukraine at the moment, according to Ukraine's deputy minister of interior. There are fears of a potential disaster should they succeed. This is a threat not only to Ukraine, but to all of Europe