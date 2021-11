Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για ασυνόδευτα παιδιά: Εύσημα στην Ελλάδα για το έργο που επιτελεί

Εύσημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (SSPUAM), για το έργο που έχει επιτελέσει στη βελτίωση της ζωής πάνω από 1000 ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, έδωσε σε ανάρτησή της η αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μαρία Κλάρα Μαρτίν, με αφορμή την αναχώρηση ακόμα 14 παιδιών για να φιλοξενηθούν στην Πορτογαλία. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

