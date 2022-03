Υπ. Παιδείας: Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του Διευθυντή του Γαλλικού Ιδρύματος Mémorial de la Shoah Jacques Fredj, του Προέδρου του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Μάκη Μάτσα και της Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου MOHA Άννας Μισσιριάν.

Στόχος του Μνημονίου είναι να ενισχύσει και να θέσει σε σταθερή βάση την υλοποίηση δραστηριοτήτων και σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές με κεντρικό άξονα τις γενοκτονίες και το Ολοκαύτωμα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα διοργανώνουν επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις Γενοκτονίες του εικοστού αιώνα, ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα και για εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα που θα απευθύνονται σε στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα του δημοσίου ή άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Κατά την υπογραφή, η Υπουργός Νίκης Κεραμέως ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των οργανισμών, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα και τις Γενοκτονίες, ιδιαίτερα σε μία εποχή που βλέπουμε, δυστυχώς, να ξεσπούν πολεμικές συρράξεις σε ευρωπαϊκά εδάφη, ξυπνώντας μνήμες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση της Προεδρίας της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), κατά τη διάρκεια της οποίας διοργανώθηκε πλήθος δράσεων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα, ενώ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνέργειες στην ίδια κατεύθυνση, στο πλαίσιο και του νέου Μνημονίου συνεργασίας. Εξάλλου, η Προεδρία της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία είχε τον ακόλουθο διακηρυγμένο στόχο: «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας για το Ολοκαύτωμα» (“Teaching and Learning about the Holocaust”).

Ο Jacques Fredj, Διευθυντής του Γαλλικού Ιδρύματος Mémorial de la Shoah, τόνισε την αφετηρία των Γενοκτονιών που δεν είναι άλλη από τη μισαλλοδοξία και την περιθωριοποίηση, μαζί με έναν εκφυλισμό των δημοκρατικών αξιών και την συνακόλουθη υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επομένως, καθώς οι Γενοκτονίες δεν ξεκινούν ξαφνικά, οφείλουμε να καλλιεργούμε ανελλιπώς τη δημοκρατική παιδεία, το διάλογο με όλους, και εκεί έγκειται η σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων για το Ολοκαύτωμα. Οφείλουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανοχή, στην ελευθερία και τη δημοκρατία, και να μη θεωρούνται δεδομένες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην άνοδο του Αντισημιτισμού.

Ο Μάκης Μάτσας, Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, ευχαρίστησε για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με το Υπουργείο, και ειδικότερα με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός είναι κοινός: η διατήρηση της μνήμης, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο νέων Γενοκτονιών ή Ολοκαυτώματος. Πρόκειται για ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο όλη η ανθρωπότητα έχει ανάγκη.

Η Άννα Μισσιριάν, Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου MOHA, ευχαρίστησε από πλευράς της όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συνεργασία, χαιρετίζοντας τη διεύρυνση και περαιτέρω εμπέδωσή της.

Στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέστησαν και οι κ.κ. Γιώργος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Yossi Amrani, Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος, και Βίκτωρ Ελιέζερ, Γενικός Γραμματέας Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου (ΚΙΣ) Ελλάδος, Ζανέτ Μπαττίνου, Διευθύντρια Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και Πανεπιστημιακοί, ειδικοί σε θέματα Ιστορίας.

Η Υπουργός ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαιτέρως, δε, τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και τον επικεφαλής, Γιώργο Καλαντζή, για τις άοκνες προσπάθειες και τη συστηματική εργασία, τόσο για την εκπαίδευση σε θέματα Ολοκαυτώματος και Γενοκτονιών όσο και για τις δράσεις υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας και την καλλιέργεια των διαθρησκευτικών σχέσεων.