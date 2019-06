Τζ. Πάιατ: Η Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Κύπρο

Μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Κύπρο και ότι είναι η ώρα του διαλόγου, έστειλε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ από το Στεφανοβίκειο της Θεσσαλίας, όπου παρέστη στην τελετή παράδοσης από τις ΗΠΑ των ελικοπτέρων Kiowa και Chinook.



Ερωτηθείς να σχολιάσει ότι η ΕΕ εξετάζει να λάβει μέτρα εναντίον της βίαιης συμπεριφοράς της Τουρκίας στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Πάιατ απάντησε πως οι ΗΠΑ και η ΕΕ μοιράζονται την ίδια οπτική για τις εξελίξεις στα ύδατα της Κύπρου και, ειδικότερα, το κοινό μας συμφέρον για την αποφυγή περαιτέρω προκλητικών ενεργειών από την Τουρκία.



«Μίλησα με σαφήνεια για αυτά τα θέματα την περασμένη εβδομάδα στις δημόσιες παρατηρήσεις μου στην Ουάσινγκτον και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κατά το Σαββατοκύριακο επιβεβαίωσε την ισχυρή αντίληψη των ΗΠΑ ότι τώρα είναι η ώρα για διάλογο και όχι για περαιτέρω κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες» σημείωσε.

Great day for US-Greece military relationship as @USAmbPyatt and @USArmy Deputy Assistant Secretary Ann Cataldo officially deliver Greece’s 70 Kiowa helicopters and the last of 10 Chinooks purchased under the US Foreign Military Sales program. pic.twitter.com/nczkCbbGvj