Τραγωδία με σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο - 32 νεκροί και 108 τραυματίες

Τριάντα δύο νεκροί και 108 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της σημερινής σύγκρουσης δύο τρένων βόρεια της πόλης Σοχάγκ στην Αίγυπτο. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, επισημαίνοντας ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση κατέφθασαν στην περιοχή 72 ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα κοντινότερα νοσοκομεία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτροχιασμένα βαγόνια τρένου πάνω από ένα κανάλι με νερό.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί», δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

