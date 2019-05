Τουσκ: Η ΕΕ βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο

Την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στην Κύπρο σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να πραγματοποιήσει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στην κυπριακή ΑΟΖ, εξέφρασε εκ νέου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά τη συνάντηση των προέδρων της ΕΕ και της Κύπρου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των ηγετών της ΕΕ, δύο ημέρες μετά τις ευρωεκλογές, ο Ντόναλντ Τουσκ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης με ενημέρωσε σχετικά με τις τουρκικές δραστηριότητες γεώτρησης. Η ΕΕ βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο».

Η ακριβής ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στα αγγλικά: «President @AnastasiadesCY updated me on the Turkish drilling activities. The EU stands in full solidarity with Cyprus».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ