Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Τα Βαρώσια είναι επικράτεια της 'ΤΔΒΚ'»

Η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία καταδικάζονται ρητά οι «μονομερείς ενέργειες» του Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσίν Τατάρ προκάλεσε έντονη ενόχληση στην Άγκυρα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να υποστηρίζει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση, καθώς βασίζεται στη «μαύρη προπαγάνδα» των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων για την Αμμόχωστο.

«Απορρίπτουμε την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας Βαρώσια, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), Ερσίν Τατάρ στις 20 Ιουλίου 2021, καθώς και οι δηλώσεις διαφόρων χωρών που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και ασυμβίβαστες με τις πραγματικότητες του νησιού. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε ελληνική και-ελληνοκυπριακή μαύρη προπαγάνδα και αβάσιμους ισχυρισμούς, ότι τα Βαρώσια δεν είναι έδαφος της ΤΔΒΚ, ότι η ΤΔΒΚ θα κατασχέσει τα ακίνητα στο και θα φέρει τους εποίκους. Τα Βαρώσια είναι μέρος της επικράτειας της ΤΔΒΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Press Release Regarding the Second Phase of Maraş Initiative by the TRNC Government https://t.co/SONH9XxB5k pic.twitter.com/8YhdkBtU9O