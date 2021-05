Τουρκία: Προκλητική φιέστα Ερντογάν για την επέτειο της Άλωσης

Για μία από τις «πιο ένδοξες νίκες στην ιστορία της Τουρκίας» έκανε λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν κατά την φιέστα που διοργάνωσε με αφορμή την συμπλήρωση 568 ετών από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, αναρτώντας παράλληλα μία φωτογραφία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί με τους τέσσερις μιναρέδες.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε «Τιμούμε τον Μωάμεθ τον Πορθητή και τον ένδοξο στρατό του, που πρόσθεσε αυτή την μοναδική πόλη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, με έλεος και σεβασμό», ενώ ακολούθησαν οι εκδηλώσεις με συμμετοχή «γενίτσαρων», ενώ τα φωτορυθμικά που συνόδευαν την τουρκική φιέστα εμφάνιζαν τον Μωάμεθ τον Πορθητή να υπερίπταται της Αγίας Σοφίας.

