Τουρκία: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον γυναικών που διαδήλωναν

Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σήμερα εναντίον εκατοντάδων γυναικών, που διαδήλωναν στην Κωνσταντινούπολη για να καταγγείλουν την έμφυλη βία και την απόσυρση της Τουρκίας από τη διεθνή Σύμβαση για την προστασία των γυναικών.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Θα μαχόμαστε μέχρι να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε», απαιτώντας από την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιστρέψει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Η Τουρκία εγκατέλειψε επίσημα τον Ιούλιο αυτή τη διεθνή σύμβαση, με τους συντηρητικούς του κυβερνώντος κόμματος AKP να υποστηρίζουν ότι η σύμβαση ενθαρρύνει την ομοφυλοφιλία και απειλεί την παραδοσιακή δομή της οικογένειας, αναφέρει το πρακτορείο.

Σε άλλα πανό, μπορούσε να διαβάσει κανείς συνθήματα όπως: «Μην σιωπάτε μπροστά στη βία των ανδρών» και «Κρατήστε την ηθική, αλλά επιστρέψτε μας τις ζωές μας». Το πλήθος των συμμετεχόντων θέλησε στη συνέχεια να κάνει πορεία στην οδό Ιστικλάλ. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν τα αστυνομικά κιγκλιδώματα, με την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος

Heavy police attacks on the people who gathered to protest Turkish govt in #Kadikoy- #Istanbul amid currency crisis https://t.co/VMiQZL61ds#Turkey #TurkishLira