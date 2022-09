Τουρκία: Εκκένωση περιοχών της Μερσίνης λόγω δασικής πυρκαγιάς

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε δασική περιοχή της Μερσίνης στη νότια Τουρκία, λόγω της οποίας οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση 410 κατοίκων από τις εστίες τους.

Ο νομάρχης Αλί Χαμζά Πεχλιβάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει αναφορές για τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές σε σπίτια, συμπληρώνοντας ότι «κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα στο δάσος».

Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν τις τελευταίες ώρες, δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, υπογραμμίζει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Η πυρκαγιά μαίνεται επίσης κοντά στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο Άκουγιου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες για να μην φθάσουν οι φλόγες στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Μερσίνη με την Αττάλεια.

Forest fires rage in Mersin Turkey.



In Azerbaijan we saw Aliyev blame forest fires on Armenians.



In Turkey will we see Erdogan blame the Kurd? 🙄



In any event I hope all innocent civilians have been evacuated safely. https://t.co/OZ9dyv3pZq