Τόνι Μπλερ: Η εγκατάλειψη του Αφγανιστάν από τη Δύση είναι επικίνδυνη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, που ενέπλεξε τη χώρα του στον πόλεμο του Αφγανιστάν το 2001 στο πλευρό των ΗΠΑ, στηλίτευσε χθες Σάββατο την «εγκατάλειψη» της ασιατικής χώρας από τη Δύση.

«Η εγκατάλειψη του Αφγανιστάν και του λαού του είναι τραγική, επικίνδυνη και αχρείαστη, (δεν είναι) ούτε προς το δικό του συμφέρον, ούτε προς το δικό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μακροσκελές άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ινστιτούτου του κι αποτελεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του στην κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης και την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Read Tony Blair’s article on Afghanistan and what needs to happen next.https://t.co/WLy5UcxMpU