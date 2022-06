Τον Ισραηλινό πρέσβη για τη συμβολή του στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις ευχαρίστησε ο Δένδιας

Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του απερχόμενου πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι παρέθεσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Τον ευχαρίστησα για το σημαντικό έργο και τη συμβολή του στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνο-ισραηλινής στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

I hosted today a farewell lunch in honour of outgoing #Israel Ambassador Yossi Amrani. I thanked Ambassador Amrani for his significant contribution & work to further strengthen the 🇬🇷🇮🇱 strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/Dq5YdNjdVJ