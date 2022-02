Το tweet του Μπορέλ και ο... χλευασμός των Ρώσων

Ένα tweet του επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέδειξε τις αδυναμίες της Ευρώπης, προκάλεσε αντιδράσεις και τον χλευασμό των Ρώσων.

Συγκεκριμένα ο Ζοζέφ Μπορέλ προχώρησε σε μια ανάρτηση όπου εμφανίζει την ΕΕ να παίρνει μέτρα κόβοντας τα... ψώνια και τις... διακοπές των Ρώσων ολιγαρχών σε Ευρωπαϊκές χώρες.

First time we're seeing a 'euro bureaucrat' celebrating damage done by Brussels to businesses in EU Member-States 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8RclbYUqxD