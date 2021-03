Το πλοίο Ever Given παραμένει καθηλωμένο στην Διώρυγα του Σουέζ

Το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσάραξε στην Διώρυγα του Σουέζ παραμένει καθηλωμένο και οι επιχειρήσεις για την αποκόλλησή του συνεχίζονται, σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία GAC.

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ανακριβή πληροφορία επίσης προερχόμενη από το GAC, σύμφωνα με την οποία το πλοίο είχε εν μέρει αποκολληθεί και ότι η ναυσιπλοΐα στην Διώρυγα επρόκειτο να αποκατασταθεί.

Ρυμουλκά και μονάδες διάσωσης της Αιγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ επιχειρούν από το πρωί για την αποκόλληση του Ever Given, ενός γιγάντιου πλοίου μήκους 400 μέτρων και 220.000 τόνων, το οποίο έπλεε με προορισμό το Ρότερνταμ προερχόμενο από την Ασία και προσάραξε χτυπημένο από ριπή αέρα μόλις πέρασε την νότια είσοδο της διώρυγας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vesselfinder.

Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ, το συμβάν οφείλεται σε αμμοθύελλα, με ανέμους 40 κόμβων, ένα φαινόμενο συνηθισμένο αυτήν την περίοδο του έτους στην Αίγυπτο, που προκάλεσε πρόβλημα ορατότητας.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, τριάντα πλοία είχαν ακινητοποιηθεί νωρίτερα στην βόρεια είσοδο της Διώρυγας και τρία στην νότια.

Φωτογραφία την οποία τράβηξε Αμερικανίδα μηχανικός κοντινού πλοίου και ανάρτησε στο Instagram εικονίζει το MV Ever Given, ταϊβανέζικο φορτηγό μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59, ενώ έχει προσαράξει και βρίσκεται κάθετα μέσα στη Διώρυγα.

PHOTO OF THE DAY: The 400-meter long MV Ever Given container ship has got stuck in one of the narrowest parts of the Suez Canal, blocking the waterway for the last few hours | #OOTT #SuezCanal 📷 via https://t.co/lhL5u4o4a9 🖥 Full story: https://t.co/ICnLLEJ9kp pic.twitter.com/jbV0fxgipS