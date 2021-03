Το πάθος οδηγεί την Λίντσεϊ Μπρούερ, η οποία «τρέχει» για τον γυναικείο σεβασμό

Η έκφραση και η συνηθισμένη στις μέρες μας ιδιότητα του «Instagram model» δεν την εκφράζει. Η Λίντσεϊ Μπρούερ γνωρίζει βεβαίως πολύ καλά πως η εξωτερική εμφάνισή της μπορεί να γίνει «διαβατήριο» επιτυχίας. Ωστόσο, έχει μέσα της ένα «καύσιμο» που ενισχύει το παιδικό όνειρό της. Μία «φλόγα» που της δίνει επιπλέον κίνητρο να «καταρρίψει» ανδροκρατούμενα αθλητικά «φράγματα» και στερεότυπα. Μία ευκαιρία να αποδείξει ότι τα χέρια γυναικών αξίζουν να πιάσουν το τιμόνι αυτοκινήτων στους αγώνες ταχύτητας και να γίνει έμπνευση για περισσότερες κοπέλες στις πίστες.

Η 23χρονη οδηγός, η οποία αποκαλείται ήδη ως «το μέλλον του IndyCar», στρέφει συχνά πάνω της τα βλέμματα. Μονάχα που εκείνη επιθυμεί την αναγνώριση «κυρίως όταν φορώ τη στολή του οδηγού», όπως εξήγησε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Forbes. Η Αμερικανίδα επισημαίνει πως «όταν λέω σε κάποιον πως είμαι οδηγός ταχύτητας, όλοι απαντούν: “Τι;”. Κανένας δεν με πιστεύει, ειδικά όταν είμαι εκτός τη πίστας. Λίγοι υποψιάζονται και δέχονται πως και ένα κορίτσι μπορεί να λατρεύει την αδρεναλίνη της ταχύτητας».

Looking forward to this year🏁: @racermag https://t.co/HkyHeWhxjI