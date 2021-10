Το «Nautical Geo» στο Τριεθνές της Αν. Μεσογείου - Η κυπριακή NAVTEX και το τεστ για την Τουρκία

Το βλέμμα στραμμένο στην Κυπριακή ΑΟΖ έχουν Λευκωσία και Αθήνα, καθώς το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo αναμένεται να πραγματοποιήσει από την Κυριακή έρευνες για τη χάραξη της διαδρομής του αγωγού East Med, σε περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ που φθάνει μέχρι το «διακεκαυμένο» σημείο του τριεθνούς σημείου συνάντησης των υφαλοκρηπίδων της Ελλάδας της Κύπρου και της Τουρκίας.

Είναι το σημείο νότια του Καστελόριζου το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία και στο οποίο έχει προβεί σε παρενοχλήσεις ερευνητικών σκαφών που έκαναν σεισμογραφικές έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου, ενώ στην ίδια περιοχή είχε πλεύσει το Oruc Reis και το Barbaros πραγματοποιώντας παράνομες έρευνες. Η κινητοποίηση μάλιστα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είχε αποτρέψει τότε την πραγματοποίηση ερευνών από το Oruc Reis εντός της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, παρά το γεγονός ότι είχε πλεύσει σε μεγάλο βάθος στην ελληνική υφαλοκρηπίδα προφασιζόμενο τον «αντίθετο καιρό».

Οι κυπριακές Αρχές εξέδωσαν NAVTEX για την πραγματοποίηση ερευνών στην περιοχή αυτή από τις 3-15 Οκτωβρίου επισημαίνοντας ότι η περιοχή αυτή είναι εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εκδοθεί από τουρκικής πλευράς ακυρωτική NAVTEX. Όμως θεωρείται δεδομένο ότι η Τουρκία θα εκδώσει δική της αναγγελία και το ερώτημα είναι εάν θα επιχειρήσει να εμποδίσει και εμπράκτως την διενέργεια των ερευνών του Nautical Geo, καθώς αφορούν τον βυθό και συνεπώς την υφαλοκρηπιδα και την ΑΟΖ.

Η Τουρκία έχει καταστήσει βασικό στοιχείο της πολιτικής της για τη Γαλάζια Πατρίδα την αμφισβήτηση του δικαιώματος των νησιών σε θαλάσσιες Ζώνες και με τη λογική αυτή προχώρησε σε μονομερή και αυθαίρετη κατάθεση συντεταγμένων των υποτιθέμενων εξωτερικών ορίων της ΑΟΖ της, η οποία καλύπτει όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία έτσι όχι μόνο αμφισβητεί τη «γειτνίαση» των ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά διεκδικεί και μεγάλο μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ, ως τουρκική. Αυτό δεν αφορά μόνο το Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ το οποίο έχει δοθεί στην κοινοπραξία ENI/TOTAL, αλλά και το Οικόπεδο 5 για το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από έναν από τους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς. Τα Οικόπεδα αυτά είτε επικαλύπτονται είτε γειτνιάζουν με την περιοχή που έχει δεσμευθεί για τις έρευνες του Nautical Geo.

Η Τουρκία έχει απειλήσει ότι κανένα σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα υλοποιηθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή και σε ό,τι αφορά τον East Med έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει την κατασκευή του καθώς «διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Πάντως, αυτή η λεπτή ισορροπία θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα, καθώς το Nautical Geo θα πρέπει αφού καλύψει αυτή την περιοχή, να κινηθεί προς δυτικά με ελληνική πλέον NAVTEX στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, την οποία η Τουρκία επιχειρεί να σφετερισθεί ως «τουρκική». Εάν υπάρξει τουρκική αντίδραση, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την ομαλή διενέργεια των ερευνών, προκειμένου να μην δοθεί η ευκαιρία στην Τουρκία να δημιουργήσει αρνητικό τετελεσμένο.

Η Τουρκία πάντως έσπευσε να εκδώσει NAVTEX για πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος YUNUS-S (που αφορούν τη στήλη ύδατος και όχι τον πυθμένα) από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου σε μια περιοχή την οποία χαρακτηρίζει ως «διεθνή ύδατα», αν και αφορούν περιοχή μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας εντός του FIR Αθηνών που η αρμοδιότητά για την έκδοση NAVTEX ανήκει στην Ελλάδα. Και βεβαίως η χάραξη της διαδρομής των ερευνών είναι τέτοια που δίνει την εντύπωση περικύκλωσης του Καστελόριζου.

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 03 UNTIL 15 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-15.000N, 030-08.800E

34-36.000N, 032-31.000E

34-18.000N, 032-31.000E

34-01.660N, 030-00.000E

34-11.250N, 030-06.210E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 16 OCT 2021 01:00 UTC.

