Το κυριολεκτικό... «σαν στο σπίτι τους» των παικτών της Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ»

Το θρυλικό «Θέατρο των Ονείρων», όπως αποκαλείται το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγινε για λίγο κάτι σαν... «Ξενοδοχείο», αλλά μάλλον όχι και τόσο ονειρικό. Και αυτό δεν είχε να κάνει με την εντός έδρας ήττα με 4-2 από τη μισητή αντίπαλο, Λίβερπουλ. Η ιστοσελίδα The Athletic αποκάλυψε την Παρασκευή (14/5) ότι πριν από το ματς της προηγούμενης ημέρας, παράγοντες της ομάδας είχαν μετατρέψει σουίτες του «Ολντ Τράφορντ» σε δωμάτια ξεκούρασης των παικτών, τοποθετώντας κρεβάτια στους χώρους!

Οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο για τους παίκτες να εισέλθουν νωρίτερα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφύγουν τις διαδηλώσεις των οπαδών τους, κατά της διοίκησης Γκλέιζερ. Οι φαν του αγγλικού συλλόγου είχαν προκαλέσει και την αναβολή του αγώνα προ ημερών (στις 2/5), η Premier League το όρισε για τις 13/5 και υποχρέωσε τη Γιουνάιτεντ να παίξει τρία ματς πρωταθλήματος σε έξι μέρες και συνολικά – με τον επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League με τη Ρόμα – τέσσερα παιχνίδια σε μία εβδομάδα.

Η αποστολή της Γιουνάιτεντ αποσύρεται πριν από τους εντός έδρας αγώνες στο ξενοδοχείο Lowry, το οποίο απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα και δέκα λεπτά από το «Ολντ Τράφορντ». Τα γεγονότα, ωστόσο, οδήγησαν στην απόφαση οι παίκτες να μπουν στο γήπεδο στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα και να έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν για περίπου πέντε ώρες στα κρεβάτια που τοποθετήθηκαν στις σουίτες. Οι «κόκκινοι διάβολοι» οδηγήθηκαν στην εξέδρα που έχει πάρει το όνομα του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και βρήκαν ευκαιρία να χαλάρωση, 48 ώρες μετά τον αγώνα με τη Λέστερ.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν ήθελε να σκέφτεται το ενδεχόμενο νέας αναβολής του ντέρμπι, καθώς η Premier League την είχε απειλήσει με πιθανή αφαίρεση βαθμών. Γι’ αυτό τον λόγο δύο λεωφορεία του συλλόγου κινήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης ως αντιπερισπασμός, αφού οι παίκτες ήταν στο γήπεδο πολύ νωρίτερα. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η αποστολή της Λίβερπουλ και μάλιστα δικαιώθηκε για το δικό της «κρυφτό».

Κάποιοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπλόκαραν τη διαδρομή του πούλμαν της μεγάλης αντιπάλου και ο δημοσιογράφος του The Athletic, Ντάνιελ Τέιλορ, έγραψε στο Twitter ότι έσκασαν και τα λάστιχά του! Μονάχα που μέσα σε αυτό δεν βρίσκονταν οι παίκτες της Λίβερπουλ και το λεωφορείο κατόρθωσε να κινηθεί λίγη ώρα αργότερα.

There is another bus at team hotel but this is official one (and the tyres have just been let down) pic.twitter.com/w7CeeEXV06