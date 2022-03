Το Κίεβο κύριος στρατιωτικός στόχος της Μόσχας, λένε οι Βρετανοί - «Όχι» της Ουκρανίας σε παράδοση της Μαριούπολης

Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα στον ρωσικό στρατό διαμήνυσε η ουκρανική κυβέρνηση, απαντώντας στο τελεσίγραφο της Μόσχας για παράδοση της Μαριούπολης, το οποίο έληξε τα ξημερώματα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονταν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Τουλάχιστον έξι νεκροί από βόμβες στο εμπορικό κέντρο της πόλης είναι ο μέρχι στιγμής τραγικός απολογισμός, ενώ συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Σούμι για διαρροή εξαιρετικά τοξικής αμμωνίας. Εν μέσω κλιμάκωσης στο πεδίο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται στην Ευρώπη την Τετάρτη.

Τελευατία ενημέρωση 09:43

Ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δύο από τους κορυφαίους παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση «σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Γεωργίας Ζουλιέν Ντενορμαντί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ενόψει της συνάντησης της ΕΕ για τη γεωργία.

Το Reuters αναφέρει ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση των τροφίμων με τον ουκρανό ομόλογό τους σε βιντεοκλήση. Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στην Ουκρανία καταρρέουν, με βασικές υποδομές όπως γέφυρες και τρένα να έχουν καταστραφεί από βόμβες και πολλά παντοπωλεία και αποθήκες άδεια.

Τελευταία ενημέρωση 09:36

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει δεσμευτεί για επιπλέον 10 εκατ. γιουάν σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία μέσω του Κινεζικού Ερυθρού Σταυρού.

Τελευταία ενημέρωση 09:21

Ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Ρίβνε, Βιτάλι Κοβάλ, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τα στρατιωτικά πεδία εκπαίδευσης της πόλης με δύο πυραύλους.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η πόλη Ρίβνε βρίσκεται 300 χλμ δυτικά του Κιέβου.

Τελευταία ενημέρωση 09:05

Η διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Σούμη που προκλήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί φέρεται να είναι πλέον υπό έλεγχο, με ένα άτομο να τραυματίζεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Mayor of #Sumy : the ammonia leak is under control with only 1 injured person pic.twitter.com/JIQBWY8mip

Τελευταία ενημέρωση 08:47

Το Κίεβο παραμένει ο «πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος» της Ρωσίας, ανακοίνωσε η το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Στην τελευταία του έκθεση αναφέρει ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου, αν και η ρωσική προέλαση έχει σταματήσει.

Αναλυτικά, επιμαίνεται: «Οι ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν στην πόλη από τα βορειοανατολικά έχουν σταματήσει. Οι δυνάμεις που προελαύνουν από την κατεύθυνση του Hostomel προς τα βορειοδυτικά έχουν απωθηθεί από σκληρή ουκρανική αντίσταση. Ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων παραμένει πάνω από 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου, το Κίεβο παραμένει ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας και είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στην προσπάθεια περικύκλωσης της πόλης τις επόμενες εβδομάδες».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



