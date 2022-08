Το βρετανικό «Δεν πληρώνω ρεύμα» και η απειλή ενός ντόμινο στην Ευρώπη

«Ο κόσμος είναι θυμωμένος και τρομαγμένος. Δεν το κάνουμε από επιλογή. Εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα θα βουλιάξουν στη φτώχεια αυτόν το χειμώνα. Και η διαμαρτυρία μας είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αναχαιτίσουμε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι μια επιλογή που ακολουθεί κανείς ελαφρά τη καρδία». Αυτά δηλώνει στον Guardian, η Τζοζίνα, δασκάλα από το Σέφιλντ της Βρετανίας, μητέρα τριών εφήβων, που από τον Οκτώβριο, οπότε και οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, θα αναγκαστεί αν θέλει να είναι συνεπής στους λογαριασμούς της, να μειώσει τα τρόφιμα που θα μπαίνουν στο τραπέζι. Η 35χρονη λοιπόν, όπως και χιλιάδες άλλοι Βρετανοί που έχουν ενταχθεί στο κίνημα διαμαρτυρίας Don’t Pay Uk, αποφάσισε ότι θα κάνει το αντίθετο: Δεν θα πληρώνει τους λογαριασμούς ενέργειας.

«Στραγγαλισμένοι» από την έκρηξη των τιμών οι προϋπολογισμοί των βρετανικών νοικοκυριών εξωθούν τους πολίτες, σε κινηματικές μορφές αντίδρασης που δεν είναι πρωτόγνωρες στις κοινωνικές και πολιτικές τους παραδόσεις, με στόχο την πιο ενεργή παρέμβαση της κυβέρνησης στις τιμές της ενέργειας που τους γονατίζουν. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, πάνω από 100.000 Βρετανοί είχαν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στο κάλεσμα του Don’t Pay Uk και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. Είναι αποφασισμένοι να μην ξαναπληρώσουν λογαριασμό από την 1η Οκτωβρίου, αν οι εισηγητές αυτής της ιδέας καταφέρουν να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύρια υπογραφές.

«Η ιδέα είναι απλή: Ζητάμε από την κυβέρνηση να καταργήσει τις αυξήσεις στην ενέργεια και να παρέχει προσιτή ενέργεια για όλους. Θα χτίσουμε ένα μέτωπο ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και από την 1η Οκτωβρίου, αν η κυβέρνηση και οι εταιρείες ενέργειας δεν δράσουν θα ακυρώσουμε τις πάγιες εντολές πληρωμών μας», αναφέρει το κίνημα σε μια από τις αναρτήσεις του.

It's a simple idea: We demand the govt scrap the energy price rises and deliver affordable energy for all. We will build a million pledges and by Oct 1st if the govt and energy companies fail to act we will cancel our direct debits. Read more here: https://t.co/NPF8VQXcHD pic.twitter.com/E4gPenIXiL