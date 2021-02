Το βίντεο με το εμβόλιο της Pfizer που έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο κάνει βίντεο, στο οποίο ο πρωταγωνιστής προσφέρει στην αγαπημένη του για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου μια θήκη, που αντί για δαχτυλίδι εμπεριέχει ένα φιαλίδιο με το εμβόλιο της Pfizer.

«Αυτή τη χρονιά χαρίστε της, αυτό που περίμενε με αγωνία. Το εμβόλιο της Pfizer. Εμβολιαστείτε, με αγάπη» κλείνει το βίντεο.

Το βίντεο παρουσιάστηκε στο show του αμερικανού τηλεπαρουσιαστή Jimmy Kimmel και από τη στιγμή που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα με την ένδειξη «έχεις μόνο μια ευκαιρία για το τέλειο δώρο» έγινε viral με εκατομμύρια προβολές.

You only have one shot at the perfect gift… #ValentinesDay pic.twitter.com/GocYXZMG0q