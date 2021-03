Το «βέτο» του Κλοπ στους διεθνείς και η «μετακόμιση» της Εθνικής Πορτογαλίας

Η άρνηση του Γιούργκεν Κλοπ να δώσει άδεια στους ξένους παίκτες της Λίβερπουλ να αγωνιστούν στα ματς των εθνικών ομάδων, μεταξύ 22-30 Μαρτίου, ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχία. Ο Γερμανός προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας ξεκαθάρισε την Πέμπτη (4/3) ότι δεν θα επιτρέψει στους διεθνείς της ομάδας του να φύγουν από τη χώρα, καθώς σε περίπτωση άφιξης σε χώρα «υψηλού κινδύνου» λόγω κορονοϊού, θα απαιτείται καραντίνα δέκα ημερών με την επιστροφή στο Μέρσεϊσαϊντ. Η ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, πάντως, βρήκε λύση για τους δικούς της αγώνες...

Παράγοντες της ομοσπονδίας Ιβηρων ανακοίνωσαν την ίδια μέρα πως θα «μετακομίσουν» στο Τορίνο για το ματς της 24ης Μαρτίου με το Αζερμπαϊτζάν, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να μην υπάρξει θέμα με την ενσωμάτωση παικτών τους από την Premier

League. Οι Πορτογάλοι αναζήτησαν άμεσα εναλλακτικές και κατέληξαν στη λύση της Ιταλίας, ανακοινώνοντας πως «η πρεμιέρα των

προκριματικών του Μουντιάλ θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Γιουβέντους».

Ciao, Italia! 🇵🇹🇮🇹 Começamos a nossa caminhada para o Mundial 2022 no estádio da @juventusfcpt! Vamos todos, #VamosComTudo



Ciao, Italia! 🇵🇹🇮🇹 We begin the Road to the World Cup in Turin! #TeamPortugal pic.twitter.com/ftaX5t8yf5