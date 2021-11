To All New Renault Express Van, στην Έκθεση Foodtech 2021

To All new Renault Express Van, που λανσαρίστηκε πρόσφατα και στην ελληνική αγορά, θα πρωταγωνιστήσει στην μεγάλη Έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, Foodtech 2021 που, εφέτος, συνδιοργανώνεται με την Έκθεση Artoza, από 12-15 Νοεμβρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo.

Το All new Renault Express Van είναι κάτι παραπάνω από ένα σύγχρονο, πρακτικό και αποδοτικό van. Είναι η ενσάρκωση της τεχνολογικής εξέλιξης και της ποιοτικής αναβάθμισης του value for money, με τη σφραγίδα της πολύχρονης εμπειρίας της Renault, ως ηγέτη στα επαγγελματικά οχήματα στην ευρωπαϊκή αγορά, επί σειρά ετών.

Με στιβαρή και δυναμική σχεδίαση, με την καλύτερη αναλογία μήκους καρότσας/μήκους αμαξώματος και εφοδιασμένο με τον καταξιωμένο κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με 75 και 95 ίππους, το All new Renault Express Van καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, ενώ προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής - μεγέθους - εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το All new Renault Express Van διαθέτει τις καλύτερες αναλογίες στην κατηγορία του, με 1,91 μ. μήκος χώρου φόρτωσης (με πλήρες διαχωριστικό) για ένα όχημα συνολικού μήκους 4,39 μ. και πλευρική συρόμενη πόρτα πλάτους 716 χλστ. Πρακτικό όσο ποτέ άλλοτε, το νέο μοντέλο προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών. Παράλληλα, προσφέρει κορυφαία τιμή χωρητικότητας αποθήκευσης στην καμπίνα και μέγιστο όγκο φόρτωσης που φτάνει τα 3,7 μ³.

To All new Renault Express Van είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως τα Wide View Miror, Trailer Stability Assist, Hill Start Assist, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και υαλοκαθαριστήρων, αλλά και με σύγχρονα συστήματα πολυμέσων, όπως το Renault EASY LINK με οθόνη αφής 8", smartphone mirroring και κάμερα οπισθοπορείας.

Το All new Renault Express Van κοστίζει από 14.677€ (+ΦΠΑ), ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με όριο 100.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο και απεριόριστα για τα 2 πρώτα έτη), με δωρεάν 5ετή οδική βοήθεια, εγγύηση βαφής 3 ετών και αντισκωριακή εγγύηση 12 ετών (χωρίς όριο χιλιομέτρων).

Από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2021, η Foodtech θα αποτελέσει για ακόμα μία φορά την έκθεση – σταθμό για τις τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης Τροφίμων & Ποτών.

Η Foodtech 2021 θα διεξαχθεί στα Halls 1,2 του Metropolitan Expo, παράλληλα με την έκθεση Artoza, που θα λάβει χώρα στο Hall 3. Η Artoza αποτελεί μία αναγνωρισμένη διεθνώς έκθεση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες, εξοπλισμό, μηχανήματα και υπηρεσίες για τους κλάδους Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Παγωτού και Σοκολατοειδών Προϊόντων.

To All new Renault Express Van, σε 3 εκδόσεις εξοπλισμού και μετασκευών, θα βρίσκεται στο περίπτερο C06-D05 στο Hall 3 του σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου, ενώ θα αποτελέσει και το μεγάλο δώρο της κλήρωσης που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 18:00, ανάμεσα σε όλους τους επισκέπτες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων του κλάδου, που θα συμμετέχουν στην ενέργεια.